Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - ФКСБ
Херманнштадт - ФКСБ: обзор матча 21 сентября 2023
Херманнштадт
21.09.2023, четверг, 20:00
Румыния. Лига I, 5 тур
2 : 2
Завершен
ФКСБ
13'
S. Balaure
63'
D. Paraschiv
31'
A. Compagno (П)
47'
A. Compagno
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - ФКСБ
86'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
О. Попеску
Замена
I. Biceanu
️️️️
Б. Альхассан
83'
78'
Замена
Д. Микулеску
️️️️
A. Compagno
77'
Желтая карточка
В. Крецу
Замена
P. Petrescu
️️️️
C. Neguț
76'
Замена
Г. Янку
️️️️
S. Balaure
70'
ГОЛ! 2:2!
D. Paraschiv
63'
Пенальти не реализован!
D. Paraschiv
63'
60'
Красная карточка
Д. Дава
47'
ГОЛ! 1:2!
A. Compagno
Пас отдал
В. Крецу
46'
Замена
Ф. Коман
️️️️
А. Балутэ
46'
Замена
О. Попеску
️️️️
А. Шут
46'
Замена
М. Ликсандру
️️️️
Д. Джокович
45'
+1
Желтая карточка
О. Попеску
Желтая карточка
C. Neguț
45'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Compagno
Желтая карточка
D. Iancu
19'
ГОЛ! 1:0!
S. Balaure
Пас отдал
C. Neguț
13'
11'
Желтая карточка
Р. Радунович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
42
Баба Альхассан
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
22
Александру Балутэ
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
96
Andrea Compagno
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Alexandru Uțiu
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
2-4-4
34
16
Бутян
4
42
Альхассан
5
17
96
30
27
15
10
3-1-4-1-1
32
Тарновану
5
Харуц
33
Радунович
5
Дава
15
Шут
2
Крецу
88
Джокович
28
Олару
22
Балутэ
30
Попеску
96
10
7
7
10
42
Альхассан
29
29
42
Альхассан
96
10
Янку
10
Янку
96
88
Джокович
8
Ликсандру
8
Ликсандру
88
Джокович
30
Попеску
20
Радаславеску
20
Радаславеску
30
Попеску
15
Шут
23
Попеску
23
Попеску
15
Шут
96
11
Микулеску
11
Микулеску
96
22
Балутэ
17
Коман
17
Коман
22
Балутэ
Остались в запасе
Херманнштадт
ФКСБ
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Alexandru Uțiu
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
25
Андрей Влад
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Alexandru Uțiu
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Херманнштадт - ФКСБ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Новости команд
Все
Херманнштадт
ФКСБ
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+