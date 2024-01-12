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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - АПОЭЛ
Этникос - АПОЭЛ: обзор матча 12 января 2024
Этникос
12.01.2024, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
2 : 1
Завершен
АПОЭЛ
50'
E. Cabrera
56'
E. Cabrera
60'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - АПОЭЛ
Желтая карточка
L. Bijker
90'
+12
90'
+11
Желтая карточка
Я. Сациас
Замена
️️️️
E. Cabrera
90'
+1
Замена
G. Angelopoulos
️️️️
П. Иоанну
84'
Желтая карточка
П. Артиматас
83'
83'
Желтая карточка
T.
Желтая карточка
M. Peratikos
83'
83'
Желтая карточка
Г. Костадинов
Желтая карточка
М. Богатинов
81'
77'
Замена
Я. Сациас
️️️️
Л. Вильяфаньес
Желтая карточка
M. De Iriondo
76'
Замена
П. Артиматас
️️️️
M. Pechlivanis
66'
Замена
M. De Iriondo
️️️️
С. Спировски
66'
Замена
Д. Христофи
️️️️
Д. Дразич
66'
61'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
А. Донис
61'
Замена
М. Сушич
️️️️
Р. Петрович
60'
ГОЛ! 2:1!
T.
ГОЛ! 2:0!
E. Cabrera
56'
Желтая карточка
Д. Дразич
52'
ГОЛ! 1:0!
E. Cabrera
50'
Желтая карточка
Э. Ломотей
48'
46'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
К. Сарфо
45'
+2
Желтая карточка
Р. Петрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
6
Marios Peratikos
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
6
Стефан Спировски
ЦП
20
P. Lipski
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
6
Жефте
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
1
Душан Маркович
ВР
28
Marios Stylianou
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
47
Adreas Perdios
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
77
Деметрис Христофи
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
45
Konstantinos Yiannacou
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-1-1-4
1
Богатинов
16
6
4
Ристевски
2
Иоанну
12
Ломотей
6
Спировски
20
30
23
71
Дразич
3-1-3-3
27
Белец
29
Чебаке
3
Двали
6
Жефте
3
Петрович
19
Вильяфаньес
70
Костадинов
44
Сарфо
77
Ндонгала
7
22
Донис
23
4
Артиматас
4
Артиматас
23
6
Спировски
23
23
6
Спировски
71
Дразич
77
Христофи
77
Христофи
71
Дразич
3
Петрович
16
Сушич
16
Сушич
3
Петрович
19
Вильяфаньес
18
Сациас
18
Сациас
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
7
Эфрем
7
Эфрем
44
Сарфо
22
Донис
9
Эдуарду
9
Эдуарду
22
Донис
Остались в запасе
Этникос
АПОЭЛ
1
Костас Панайи
ВР
1
Душан Маркович
ВР
28
Marios Stylianou
ЦЗ
47
Adreas Perdios
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
45
Konstantinos Yiannacou
ЦЗ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
1
Душан Маркович
ВР
28
Marios Stylianou
ЦЗ
47
Adreas Perdios
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
Остались в запасе
45
Konstantinos Yiannacou
ЦЗ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Этникос - АПОЭЛ
7
4
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Угловые удары
3
9
Нарушения
13
19
Офсайды
1
3
Сейвы
2
2
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
3
1
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
Новости команд
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