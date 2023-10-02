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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - Этникос
АПОЭЛ - Этникос: обзор матча 02 октября 2023
АПОЭЛ
02.10.2023, понедельник, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
5 : 1
Завершен
Этникос
23'
Маркиньос (П)
50'
Д. Ндонгала
71'
И. Чебаке
82'
Жефте
26'
Д. Дразич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Этникос
89'
Желтая карточка
П. Иоанну
ГОЛ! 4:1!
Жефте
82'
81'
Замена
M. Pechlivanis
️️️️
Д. Дразич
Замена
G. Fetfatzidis
️️️️
Д. Ндонгала
75'
73'
Замена
K. Ilia
️️️️
М. Илия
73'
Замена
G. Angelopoulos
️️️️
M. De Iriondo
Замена
Жефте
️️️️
М. Сушич
72'
ГОЛ! 3:1!
И. Чебаке
71'
65'
Желтая карточка
M. De Iriondo
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
К. Сарфо
62'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Маркиньос
62'
Замена
Р. Петрович
️️️️
Х. Анхель Креспо
62'
53'
Замена
Д. Христофи
️️️️
С. Спировски
ГОЛ! 2:1!
Д. Ндонгала
50'
Желтая карточка
Маркиньос
49'
46'
Замена
П. Иоанну
️️️️
T. Nikolaou
45'
Желтая карточка
T. Nikolaou
27'
Желтая карточка
С. Спировски
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дразич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Маркиньос
23'
13'
Желтая карточка
E. Cabrera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
8
Далсью
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Marios Peratikos
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Жефте
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
35
Парис Поликарпу
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
33
Andreas Stavrinou
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
4-4-1-1
27
Белец
16
Сушич
3
Двали
15
Креспо
29
Чебаке
8
Далсью
44
Сарфо
11
Гавриэль
70
Костадинов
10
Маркиньос
77
Ндонгала
2-1-2-5
1
Богатинов
4
Ристевски
6
12
Ломотей
6
Спировски
23
12
30
71
Дразич
20
70
Илия
16
Сушич
6
Жефте
6
Жефте
16
Сушич
15
Креспо
3
Петрович
3
Петрович
15
Креспо
44
Сарфо
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
10
Маркиньос
7
Эфрем
7
Эфрем
10
Маркиньос
77
Ндонгала
10
10
77
Ндонгала
12
2
Иоанну
2
Иоанну
12
70
Илия
25
25
70
Илия
71
Дразич
23
23
71
Дразич
6
Спировски
77
Христофи
77
Христофи
6
Спировски
Остались в запасе
АПОЭЛ
Этникос
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Душан Маркович
ВР
33
Andreas Stavrinou
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
33
Andreas Stavrinou
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча АПОЭЛ - Этникос
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
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