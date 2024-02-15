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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - Арис
АПОЭЛ - Арис: обзор матча 15 февраля 2024
АПОЭЛ
15.02.2024, четверг, 21:00
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
1 : 0
Завершен
Арис
21'
Д. Ндонгала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Арис
90'
+7
Вторая желтая
С. Урошевич
90'
+1
Желтая карточка
А. Шуманский
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Д. Ндонгала
90'
+1
Замена
К. Сарфо
️️️️
Л. Вильяфаньес
88'
Замена
T.
️️️️
Г. Квилитая
86'
Желтая карточка
Д. Ндонгала
84'
81'
Замена
E. Semedo
️️️️
М. Маямбела
81'
Замена
А. Шуманский
️️️️
Л. Бенгтссон
Замена
А. Донис
️️️️
Маркиньос
80'
Замена
S. Mehri
️️️️
Далсью
80'
Желтая карточка
Маркиньос
78'
69'
Желтая карточка
А. Кокорин
59'
Желтая карточка
С. Урошевич
45'
+2
Желтая карточка
Кажу
Желтая карточка
Р. Петрович
40'
24'
Желтая карточка
А. Мукету-Муссунда
ГОЛ! 1:0!
Д. Ндонгала
21'
11'
Замена
В. Николич
️️️️
К. Струски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
8
Далсью
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
5
Морган Браун
ОП
22
Велько Николич
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
3
Двали
16
Сушич
6
Жефте
3
Петрович
19
Вильяфаньес
8
Далсью
70
Костадинов
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
4-1-1-2-2
1
Алвес
31
Кажу
20
Яго
5
Мукету-Муссунда
28
Урошевич
37
Сзоке
23
Струски
14
Бенгтссон
21
Маямбела
7
Монтнор
9
Кокорин
77
Ндонгала
15
Креспо
15
Креспо
77
Ндонгала
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
44
Сарфо
19
Вильяфаньес
8
Далсью
27
27
8
Далсью
10
Маркиньос
22
Донис
22
Донис
10
Маркиньос
9
Квилитая
7
7
9
Квилитая
23
Струски
22
Николич
22
Николич
23
Струски
21
Маямбела
70
70
21
Маямбела
14
Бенгтссон
99
Шуманский
99
Шуманский
14
Бенгтссон
Остались в запасе
АПОЭЛ
Арис
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
5
Морган Браун
ОП
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
5
Морган Браун
ОП
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча АПОЭЛ - Арис
3
1
5
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
27
Офсайды
2
2
Сейвы
4
1
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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