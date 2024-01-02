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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - АПОЭЛ
Аполлон - АПОЭЛ: обзор матча 02 января 2024
Аполлон
02.01.2024, вторник, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 17 тур
2 : 2
Завершен
АПОЭЛ
32'
И. Колл
36'
G. Ekpolo
47'
Маркиньос
90+6'
Г. Квилитая
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - АПОЭЛ
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Г. Квилитая
89'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Маркиньос
Замена
Z. Adoni
️️️️
М. Вальбуэна
86'
Замена
В. Костаке
️️️️
М. Крменчик
86'
Замена
Т. Дариква
️️️️
П. Маркеш
81'
72'
Желтая карточка
Г. Костадинов
Замена
B. Abdurahimi
️️️️
И. Колл
71'
66'
Желтая карточка
Маркиньос
Желтая карточка
И. Колл
65'
64'
Замена
А. Донис
️️️️
Д. Ндонгала
57'
Желтая карточка
Я. Сациас
47'
ГОЛ! 2:1!
Маркиньос
46'
Замена
Жефте
️️️️
A. Karamanolis
46'
Замена
Я. Сациас
️️️️
П. Поликарпу
Замена
Э. Перец
️️️️
Д. Шполярич
46'
39'
Желтая карточка
Г. Квилитая
Желтая карточка
М. Крменчик
38'
ГОЛ! 2:0!
G. Ekpolo
36'
Желтая карточка
Д. Шполярич
33'
ГОЛ! 1:0!
И. Колл
32'
27'
Желтая карточка
К. Сарфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
21
Михал Крменчик
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Парис Поликарпу
ОП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
6
Жефте
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
1-1-3-1-4
41
Левенбург
3
20
Шполярич
30
Панайоту
77
Колл
25
Кириаку
28
Вальбуэна
21
Крменчик
43
Маркеш
14
22
4-1-2-1-2
27
Белец
29
Чебаке
3
Двали
16
Сушич
47
35
Поликарпу
44
Сарфо
70
Костадинов
10
Маркиньос
77
Ндонгала
9
Квилитая
28
Вальбуэна
44
44
28
Вальбуэна
43
Маркеш
2
Дариква
2
Дариква
43
Маркеш
21
Крменчик
20
Костаке
20
Костаке
21
Крменчик
20
Шполярич
7
Перец
7
Перец
20
Шполярич
77
Колл
77
77
77
Колл
47
6
Жефте
6
Жефте
47
10
Маркиньос
7
Эфрем
7
Эфрем
10
Маркиньос
35
Поликарпу
18
Сациас
18
Сациас
35
Поликарпу
77
Ндонгала
22
Донис
22
Донис
77
Ндонгала
Остались в запасе
Аполлон
АПОЭЛ
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Аполлон - АПОЭЛ
3
5
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
14
Сейвы
2
3
Удары мимо ворот
3
4
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Главный судья:
Ivano Pezzuto, Italy
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
80 из 10700 зрителей (0%)
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