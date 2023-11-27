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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - АЕЛ
АЕК - АЕЛ: обзор матча 27 ноября 2023
АЕК
27.11.2023, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
3 : 0
Завершен
АЕЛ
6'
А. Гарсия
55'
Ф. Тонгия
86'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - АЕЛ
ГОЛ! 3:0!
Р. Лопеш
86'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
Ф. Соль
82'
81'
Замена
F. Kah
️️️️
А. Мендес Морейра
Замена
Р. Лопеш
️️️️
И. Фараж
76'
Желтая карточка
Ф. Соль
73'
67'
Замена
А. Макрис
️️️️
E. Andreou
67'
Замена
Ф. Черных
️️️️
С. Медоевич
Замена
В. Каптум
️️️️
Ф. Тонгия
66'
Замена
Х. Миличевич
️️️️
М. Димерс
66'
65'
Замена
D. da Silva
️️️️
S. Dewaest
Желтая карточка
П. Понс
64'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тонгия
55'
49'
Желтая карточка
H. Basto
45'
+2
Желтая карточка
S. Dewaest
20'
Желтая карточка
E. Andreou
ГОЛ! 1:0!
А. Гарсия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
АЕЛ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
11
Santos
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
АЕЛ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
71
G. Gerolemou
ЦП
15
George Marsh
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
33
Антреас Макрис
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Пирич
14
Гарсия
4
Томович
27
Роберж
28
Санчес
8
Понс
7
Ледеш
10
Димерс
10
Тонгия
11
Фараж
9
Соль
2-3-1-5
25
Цука
91
5
Филипович
10
Папафотис
11
20
Мендес Морейра
19
Хенти
55
Срнич
34
Медоевич
5
22
10
Тонгия
6
Каптум
6
Каптум
10
Тонгия
10
Димерс
15
Миличевич
15
Миличевич
10
Димерс
9
Соль
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
9
Соль
11
Фараж
21
Лопеш
21
Лопеш
11
Фараж
91
66
66
91
11
33
Макрис
33
Макрис
11
20
Мендес Морейра
77
77
20
Мендес Морейра
34
Медоевич
11
Черных
11
Черных
34
Медоевич
Остались в запасе
АЕК
АЕЛ
11
Santos
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
71
G. Gerolemou
ЦП
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
15
George Marsh
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
25
Джонатан Морси
ЛВ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
11
Santos
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Остались в запасе
71
G. Gerolemou
ЦП
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
15
George Marsh
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
25
Джонатан Морси
ЛВ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча АЕК - АЕЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Photiou, Cyprus
Стадион:
АЕК-Арена
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