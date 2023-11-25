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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - АПОЭЛ
Арис - АПОЭЛ: обзор матча 25 ноября 2023
Арис
25.11.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
1 : 0
Завершен
АПОЭЛ
75'
А. Шуманский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - АПОЭЛ
90'
+8
Вторая желтая
Г. Эфрем
90'
+5
Желтая карточка
Р. Петрович
Желтая карточка
Кажу
90'
Желтая карточка
Ш. Бабика
90'
86'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
T.
79'
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Д. Ндонгала
75'
Желтая карточка
Г. Эфрем
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Шуманский
75'
Замена
М. Браун
️️️️
К. Струски
65'
65'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Маркиньос
62'
Желтая карточка
T.
Желтая карточка
Ю. Сзоке
45'
+3
41'
Желтая карточка
Г. Костадинов
Желтая карточка
К. Струски
38'
Желтая карточка
А. Кокорин
11'
Желтая карточка
М. Маямбела
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
31
Кажу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Далсью
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
22
Велько Николич
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Алвес
31
Кажу
20
Яго
5
Мукету-Муссунда
28
Урошевич
37
Сзоке
23
Струски
21
Маямбела
80
Бабика
7
Монтнор
9
Кокорин
3-1-3-1-2
27
Белец
29
Чебаке
6
Жефте
15
Креспо
3
Петрович
8
Далсью
70
Костадинов
44
Сарфо
10
Маркиньос
7
77
Ндонгала
23
Струски
5
Браун
5
Браун
23
Струски
10
Маркиньос
7
Эфрем
7
Эфрем
10
Маркиньос
7
9
Эдуарду
9
Эдуарду
7
77
Ндонгала
9
Квилитая
9
Квилитая
77
Ндонгала
Остались в запасе
Арис
АПОЭЛ
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
22
Велько Николич
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
22
Велько Николич
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Арис - АПОЭЛ
6
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Главный судья:
Novak Simovic, Serbia
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
50 из 10700 зрителей (0%)
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