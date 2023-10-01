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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Анортосис
АЕЛ - Анортосис: обзор матча 01 октября 2023
АЕЛ
01.10.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
1 : 3
Завершен
Анортосис
52'
Д. Морси
24'
М. Анхель Герреро (П)
26'
S. Castel
90+8'
O. Thioune
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - Анортосис
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
O. Thioune
Замена
S. Berahino
️️️️
А. Макрис
85'
81'
Замена
С. Гассама
️️️️
S. Castel
78'
Замена
М. Антониу
️️️️
C. Banza
78'
Замена
А. Коррейя
️️️️
D. Paroutis
64'
Замена
М. Иоанну
️️️️
М. Анхель Герреро
57'
Желтая карточка
D. Paroutis
ГОЛ! 1:2!
Д. Морси
52'
Замена
H. Basto
️️️️
E. Andreou
46'
45'
+10
Желтая карточка
C. Banza
Красная карточка
П. Филипович
45'
+9
28'
Желтая карточка
Я. Каргас
Желтая карточка
Д. Морси
27'
26'
ГОЛ! 0:2!
S. Castel
Замена
Ф. Черных
️️️️
Э. Хенти
25'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Анхель Герреро
Замена
К. Сотериу
️️️️
S. Dewaest
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
22
Muriel
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
3
F. Garcia
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
17
D. Paroutis
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Анортосис
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
90
Секу Гассама
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
3-2-1-5
66
91
25
Цука
5
Филипович
11
25
Морси
34
Медоевич
19
Хенти
33
Макрис
55
Срнич
22
4-2-4
93
Михаил
22
Ваге
44
Корреа
4
Каргас
3
17
8
Техера
9
10
Герреро
12
81
91
44
Сотериу
44
Сотериу
91
11
5
5
11
33
Макрис
9
9
33
Макрис
19
Хенти
11
Черных
11
Черных
19
Хенти
17
7
Коррейя
7
Коррейя
17
10
Герреро
48
Иоанну
48
Иоанну
10
Герреро
81
22
Антониу
22
Антониу
81
9
90
Гассама
90
Гассама
9
Остались в запасе
АЕЛ
Анортосис
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Остались в запасе
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча АЕЛ - Анортосис
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
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