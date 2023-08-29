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Бристоль Сити - Норвич Сити

29.08.2023, Вторник, 21:45 мск Англия. Кубок лиги Бристоль Сити - Норвич Сити
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Матч начнется в 21:45 мск
П1
2.45
Х
3.4
П2
2.6
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