Бристоль Сити - Норвич Сити

|31 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|10 тур
|14 сентября, среда
|21:45
|Норвич Сити
|3:2
|Бристоль Сити
|31 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|10 тур
|14 сентября, среда
|21:45
|Норвич Сити
|3:2
|Бристоль Сити
|25 тур
|20 января, среда
|21:00
|Норвич Сити
|2:0
|Бристоль Сити
|9 тур
|31 октября, суббота
|15:30
|Бристоль Сити
|1:3
|Норвич Сити
|34 тур
|23 февраля, суббота
|18:00
|Норвич Сити
|3:2
|Бристоль Сити
|22 тур
|15 декабря, суббота
|20:30
|Бристоль Сити
|2:2
|Норвич Сити
|27 тур
|13 января, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|0:1
|Норвич Сити
|9 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Норвич Сити
|0:0
|Бристоль Сити
|36 тур
|7 марта, вторник
|22:45
|Бристоль Сити
|1:1
|Норвич Сити
|3 тур
|16 августа, вторник
|21:45
|Норвич Сити
|1:0
|Бристоль Сити
|37 тур
|14 марта, понедельник
|22:45
|Норвич Сити
|3:1
|Бристоль Сити
|10 тур
|2 октября, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|0:3
|Норвич Сити