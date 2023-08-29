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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Норвич Сити
Бристоль Сити - Норвич Сити: обзор матча 29 августа 2023
Бристоль Сити
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
49'
П. Плахета
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Норвич Сити
90'
+5
Желтая карточка
Э. Барнс
86'
Желтая карточка
А. Форшоу
85'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
П. Плахета
79'
Желтая карточка
Д. Яннулис
74'
Замена
Д. Стейси
️️️️
К. Фишер
72'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Г. Сара
72'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
С. МакКаллум
Замена
E. Yeboah
️️️️
Г. Корник
67'
Замена
С. Белл
️️️️
А. Мехмети
67'
Замена
Д. Найт
️️️️
Д. Уилльямс
61'
Замена
М. Джеймс
️️️️
М. Сайкс
61'
60'
Замена
Э. Барнс
️️️️
А. Айда
49'
ГОЛ! 0:1!
П. Плахета
Пас отдал
С. МакКаллум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Норвич Сити
21
Джон МакКракен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Finley Welch
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-3-1-2
1
О'Лири
3
Нейсмит
16
Дикки
5
Робертс
19
Таннер
8
Уилльямс
10
Кинг
17
Сайкс
9
Мехмети
23
Корник
21
Уэллс
4-3-2-1
25
Лонг
35
Фишер
25
Даффи
12
Омобамиделе
3
МакКаллум
20
Гиббс
8
Сара
32
Нуньес
27
Спринжетт
77
Плахета
33
Айда
8
Уилльямс
12
Найт
12
Найт
8
Уилльямс
17
Сайкс
37
Джеймс
37
Джеймс
17
Сайкс
9
Мехмети
11
Белл
11
Белл
9
Мехмети
23
Корник
25
25
23
Корник
3
МакКаллум
13
Яннулис
13
Яннулис
3
МакКаллум
35
Фишер
3
Стейси
3
Стейси
35
Фишер
8
Сара
28
Форшоу
28
Форшоу
8
Сара
77
Плахета
16
Фасснахт
16
Фасснахт
77
Плахета
33
Айда
35
Барнс
35
Барнс
33
Айда
Остались в запасе
Бристоль Сити
Норвич Сити
23
Стефан Баич
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
21
Джон МакКракен
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
43
Finley Welch
ЦП
99
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
Остались в запасе
21
Джон МакКракен
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
43
Finley Welch
ЦП
99
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Бристоль Сити - Норвич Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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