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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Амьен
Бастия - Амьен: обзор матча 03 мая 2024
Бастия
03.05.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 36 тур
1 : 2
Завершен
Амьен
70'
F. Bianchini
35'
Л. Мафута
38'
Л. Мафута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Амьен
90'
+6
Замена
Н. Опоку
️️️️
Ж. Гелин
82'
Замена
А. Амрауи
️️️️
С. Ринг
79'
Желтая карточка
С. Ринг
Желтая карточка
Ф. Конте
72'
71'
Замена
A. Ouhatti
️️️️
Ф. Бойя
ГОЛ! 1:2!
F. Bianchini
Пас отдал
Ф. Конте
70'
Замена
Ф. Конте
️️️️
J. Janneh
66'
Замена
F. Tomi
️️️️
M. Souboul
66'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
M. Alfarela
66'
Вторая желтая
A. Roncaglia
57'
Желтая карточка
J. Janneh
52'
Желтая карточка
M. Souboul
49'
Желтая карточка
A. Roncaglia
48'
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мафута
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мафута
Пас отдал
Ф. Бойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
7
Florian Bianchini
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
7
Иван Икия Дими
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
3-2-2-3
30
Пласид
4
99
Оку
22
95
Кейта
22
66
25
19
9
7
4-1-2-1-2
1
Гютне
3
Урогиде
25
Гелин
3
Ринг
23
Джауаб
2
Фофана
34
Бойя
22
8
Шуиар
14
Мафута
50
22
9
9
22
19
14
Шарбонье
14
Шарбонье
19
66
31
Конте
31
Конте
66
3
Ринг
88
Амрауи
88
Амрауи
3
Ринг
25
Гелин
3
Опоку
3
Опоку
25
Гелин
34
Бойя
55
55
34
Бойя
Остались в запасе
Бастия
Амьен
23
Julien Fabri
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
16
Alexis Sauvage
ВР
7
Иван Икия Дими
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
7
Иван Икия Дими
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Бастия - Амьен
4
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
16
13
Офсайды
0
3
Количество передач
501
349
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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