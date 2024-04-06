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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Дюнкерк
Бастия - Дюнкерк: обзор матча 06 апреля 2024
Бастия
06.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 31 тур
1 : 1
Завершен
Дюнкерк
9'
F. Bianchini
80'
Н. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Дюнкерк
80'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фернандес
Пас отдал
R. Ghrieb
Желтая карточка
Ш. Кейта
78'
Замена
И. Оку
️️️️
B. Santelli
75'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
C. Vincent
75'
75'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
J. Anziani
Замена
T. Ducrocq
️️️️
F. Bianchini
63'
60'
Замена
R. Ghrieb
️️️️
А. Маурер
Желтая карточка
C. Vincent
51'
45'
+4
Желтая карточка
E. Bardeli
Замена
M. Alfarela
️️️️
Ф. Конте
25'
ГОЛ! 1:0!
F. Bianchini
Пас отдал
Ф. Конте
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
31
Фасин Конте
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Дюнкерк
28
Йохан Билинги
ЦЗ
2
Alioune Ba
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
4-2-4
30
Пласид
42
Тавареш
4
22
95
Кейта
7
66
31
Конте
4
Бонерт
9
7
4-1-2-1-2
30
Коне
17
Юссуф
4
Лагэ
4
Фернандес
26
Санганте
5
Гбамен
18
20
92
Маурер
80
Яссин
18
Курте
9
99
Оку
99
Оку
9
7
25
25
7
7
14
Шарбонье
14
Шарбонье
7
31
Конте
19
19
31
Конте
92
Маурер
7
7
92
Маурер
20
5
5
20
Остались в запасе
Бастия
Дюнкерк
23
Julien Fabri
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
28
Йохан Билинги
ЦЗ
2
Alioune Ba
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
Остались в запасе
28
Йохан Билинги
ЦЗ
2
Alioune Ba
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Бастия - Дюнкерк
2
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
20
13
Офсайды
2
3
Количество передач
303
593
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
Новости команд
Все
Бастия
Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
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11 мая
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1
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