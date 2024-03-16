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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Сент-Этьен
Бастия - Сент-Этьен: обзор матча 16 марта 2024
Бастия
16.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 29 тур
0 : 4
Завершен
Сент-Этьен
16'
Д. Шамбос
45+3'
Н. Мбюкю (П)
67'
И. Кардона
78'
Н. Мбюкю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Сент-Этьен
80'
Замена
M. Bentayg
️️️️
И. Кардона
80'
Замена
А. Бриансон
️️️️
М. Наде
78'
ГОЛ! 0:4!
Н. Мбюкю
Замена
М. Лубатьер
️️️️
A. Roncaglia
77'
73'
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Т. Монконду
72'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
Э. Муэффек
67'
ГОЛ! 0:3!
И. Кардона
Пас отдал
Н. Мбюкю
Замена
B. Santelli
️️️️
F. Bianchini
66'
Замена
Ф. Конте
️️️️
М. Сиби
59'
45'
+4
Желтая карточка
Н. Мбюкю
Желтая карточка
M. Alfarela
45'
+4
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Мбюкю
39'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Кафаро
Желтая карточка
A. Roncaglia
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шамбос
Пенальти не реализован!
M. Alfarela
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К)
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Бастия
40
Cédric Lunardi
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
25
Baye Mbaye
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
11
Mohamed Amine Boumaaoui
ЦП
31
Фасин Конте
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
3-1-2-4
23
42
Тавареш
95
Кейта
4
23
Сиби
66
7
19
5
4
Бонерт
7
3-3-1-1-2
30
Ларсоннер
97
Масон
21
Батубинсика
50
Наде
17
Муэффек
6
Монконду
27
Петро
7
Шамбос
20
Кафаро
9
Сиссоко
7
Кардона
4
19
Лубатьер
19
Лубатьер
4
23
Сиби
31
Конте
31
Конте
23
Сиби
7
9
9
7
7
Кардона
3
3
7
Кардона
50
Наде
23
Бриансон
23
Бриансон
50
Наде
6
Монконду
5
Тардье
5
Тардье
6
Монконду
17
Муэффек
8
Бушуари
8
Бушуари
17
Муэффек
20
Кафаро
11
Мбюкю
11
Мбюкю
20
Кафаро
Остались в запасе
Бастия
Сент-Этьен
40
Cédric Lunardi
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
25
Baye Mbaye
ЦЗ
11
Mohamed Amine Boumaaoui
ЦП
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
40
Cédric Lunardi
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
25
Baye Mbaye
ЦЗ
11
Mohamed Amine Boumaaoui
ЦП
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Бастия - Сент-Этьен
2
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
19
12
Офсайды
3
1
Количество передач
414
396
Сейвы
5
2
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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