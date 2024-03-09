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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Родез
Амьен - Родез: обзор матча 09 марта 2024
Амьен
09.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 28 тур
1 : 1
Завершен
Родез
43'
Л. Мафута
35'
В. Таиби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Родез
90'
+7
Вторая желтая
С. Ро-Яо
90'
+1
Замена
Y. Verdier
️️️️
L. Rajot
Желтая карточка
Ф. Бойя
90'
Замена
A. Ouhatti
️️️️
O. Gene
86'
81'
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Унтонджи
Замена
Y. Assogba
️️️️
С. Корчиа
75'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Р. Лутин
75'
75'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
Д. Силла
75'
Замена
В. Юнусса
️️️️
В. Таиби
75'
Замена
А. Абдалла
️️️️
R. Lipinski
Замена
Д. Лане
️️️️
М. Шуиар
69'
65'
Желтая карточка
С. Ро-Яо
Желтая карточка
С. Корчиа
59'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мафута
Пас отдал
A. Leautey
43'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Таиби
Желтая карточка
Л. Мафута
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
93
Райан Лутин
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
82
Джек Лане
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
7
Тайрик Арконт
ПВ
97
Аким Абдалла
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гютне
88
Амрауи
23
Джауаб
14
Корчиа
2
Фофана
93
Лутин
30
34
Бойя
8
Шуиар
14
Мафута
50
4-2-1-3
1
Сибуа
20
Силла
6
3
44
Бома
81
5
8
Таиби
17
Унтонджи
12
6
Ро-Яо
30
55
55
30
14
Корчиа
15
15
14
Корчиа
8
Шуиар
82
Лане
82
Лане
8
Шуиар
93
Лутин
9
Кэрролл
9
Кэрролл
93
Лутин
20
Силла
6
Нгуямса
6
Нгуямса
20
Силла
8
Таиби
23
Юнусса
23
Юнусса
8
Таиби
17
Унтонджи
7
Арконт
7
Арконт
17
Унтонджи
3
97
Абдалла
97
Абдалла
3
5
26
26
5
Остались в запасе
Амьен
Родез
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
30
Enzo Crombez
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Амьен - Родез
3
1
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
12
Офсайды
4
2
Количество передач
411
357
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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