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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Родез
Бастия - Родез: обзор матча 17 февраля 2024
Бастия
17.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 25 тур
0 : 2
Завершен
Родез
35'
G. Haag
55'
А. Унтонджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Родез
87'
Замена
Д. Силла
️️️️
Л. Буаде
87'
Замена
А. Абдалла
️️️️
R. Lipinski
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ш. Траоре
85'
Замена
F. Tomi
️️️️
M. Alfarela
85'
Замена
М. Сиби
️️️️
T. Ducrocq
77'
73'
Замена
L. Rajot
️️️️
В. Юнусса
72'
Замена
Y. Verdier
️️️️
А. Унтонджи
Замена
Ф. Конте
️️️️
Г. Шарбонье
69'
Замена
F. Bianchini
️️️️
C. Vincent
69'
Желтая карточка
M. Alfarela
68'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Унтонджи
Пас отдал
В. Таиби
Желтая карточка
C. Vincent
45'
+2
35'
ГОЛ! 0:1!
G. Haag
Пас отдал
B. Danger
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
7
Florian Bianchini
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
20
Дембо Силла
ПЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
18
Antoine Valerio
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
3-3-4
30
Пласид
22
Траоре
99
Оку
95
Кейта
25
66
7
9
4
Бонерт
14
Шарбонье
19
3-1-2-1-3
1
Сибуа
6
44
Бома
3
23
Юнусса
18
Буаде
81
8
Таиби
12
17
Унтонджи
6
Ро-Яо
22
Траоре
42
Тавареш
42
Тавареш
22
Траоре
25
23
Сиби
23
Сиби
25
19
9
9
19
7
7
7
7
14
Шарбонье
31
Конте
31
Конте
14
Шарбонье
18
Буаде
20
Силла
20
Силла
18
Буаде
23
Юнусса
5
5
23
Юнусса
3
97
Абдалла
97
Абдалла
3
17
Унтонджи
26
26
17
Унтонджи
Остались в запасе
Бастия
Родез
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
30
Enzo Crombez
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Бастия - Родез
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
13
7
Офсайды
6
1
Количество передач
482
296
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
68
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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