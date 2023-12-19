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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Бастия
Сент-Этьен - Бастия: обзор матча 19 декабря 2023
Сент-Этьен
19.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 19 тур
3 : 2
Завершен
Бастия
5'
Д. Шамбос
9'
Д. Шамбос
63'
М. Кафаро
71'
M. Alfarela (П)
76'
Ш. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Бастия
Замена
Л. Фомба
️️️️
Б. Бушуари
82'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
И. Сиссоко
82'
78'
Замена
F. Tomi
️️️️
M. Alfarela
78'
Замена
B. Santelli
️️️️
C. Vincent
76'
ГОЛ! 3:2!
Ш. Кейта
Пас отдал
Д. Тавареш
Замена
С. Диарра
️️️️
Э. Муэффек
72'
Замена
Т. Монконду
️️️️
М. Кафаро
72'
71'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
M. Alfarela
64'
Замена
️️️️
Ф. Конте
64'
Замена
F. Bianchini
️️️️
A. Roncaglia
Замена
М. Наде
️️️️
А. Бриансон
64'
ГОЛ! 3:0!
М. Кафаро
Пас отдал
Д. Шамбос
63'
Желтая карточка
А. Бриансон
51'
48'
Желтая карточка
A. Roncaglia
42'
Желтая карточка
C. Vincent
Желтая карточка
Ф. Тардье
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. Шамбос
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шамбос
Пас отдал
М. Кафаро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
36
Darling Bladi
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
9
Felix Tomi
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
23
Бриансон
21
Батубинсика
27
Петро
5
Тардье
17
Муэффек
7
Шамбос
8
Бушуари
20
Кафаро
9
Сиссоко
4-3-3
30
Пласид
95
Кейта
99
Оку
4
42
Тавареш
66
25
7
4
Бонерт
19
9
23
Бриансон
50
Наде
50
Наде
23
Бриансон
20
Кафаро
6
Монконду
6
Монконду
20
Кафаро
8
Бушуари
11
Фомба
11
Фомба
8
Бушуари
17
Муэффек
25
Диарра
25
Диарра
17
Муэффек
9
Сиссоко
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Сиссоко
19
9
9
19
4
7
7
4
7
9
9
7
31
Конте
31
Конте
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бастия
42
Этьен Грин
ВР
36
Darling Bladi
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
36
Darling Bladi
ЦП
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Сент-Этьен - Бастия
2
2
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
5
10
Офсайды
1
2
Количество передач
320
192
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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