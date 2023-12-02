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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Сент-Этьен
Амьен - Сент-Этьен: обзор матча 02 декабря 2023
Амьен
02.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
45'
A. Leautey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Сент-Этьен
Замена
Y. Assogba
️️️️
А. Тапсоба
86'
84'
Замена
М. Ривера
️️️️
Ф. Тардье
84'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Л. Петро
Замена
Ф. Бойя
️️️️
K. Kaiboue
78'
78'
Замена
К. Сиссе
️️️️
Б. Бушуари
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
A. Leautey
74'
65'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Д. Шамбос
Желтая карточка
М. Фофана
62'
Желтая карточка
K. Kaiboue
60'
ГОЛ! 1:0!
A. Leautey
Пас отдал
Ж. Гелин
45'
26'
Желтая карточка
Д. Шамбос
Желтая карточка
O. Gene
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
18
Amadou Ciss
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Сент-Этьен
1
Маттью Дрейер
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
23
Карим Сиссе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гютне
3
Опоку
3
Ринг
25
Гелин
14
Корчиа
2
Фофана
30
22
5
Какута
15
Тапсоба
50
3-3-2-1-1
42
Грин
17
Муэффек
23
Бриансон
21
Батубинсика
8
Аппиа
5
Тардье
27
Петро
7
Шамбос
8
Бушуари
20
Кафаро
9
Сиссоко
22
34
Бойя
34
Бойя
22
15
Тапсоба
15
15
15
Тапсоба
50
9
Кэрролл
9
Кэрролл
50
27
Петро
11
Фомба
11
Фомба
27
Петро
5
Тардье
7
Ривера
7
Ривера
5
Тардье
7
Шамбос
14
Шарбонье
14
Шарбонье
7
Шамбос
8
Бушуари
23
Сиссе
23
Сиссе
8
Бушуари
Остались в запасе
Амьен
Сент-Этьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
18
Amadou Ciss
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
1
Маттью Дрейер
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
19
Victor Lobry
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
18
Amadou Ciss
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
19
Victor Lobry
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Амьен - Сент-Этьен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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