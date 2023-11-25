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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Осер
Бастия - Осер: обзор матча 25 ноября 2023
Бастия
25.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 15 тур
0 : 0
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Осер
Замена
L. Gueho
️️️️
T. Ducrocq
90'
+2
Замена
Р. Япи
️️️️
Ф. Конте
89'
Замена
М. Лубатьер
️️️️
C. Vincent
83'
Замена
F. Tomi
️️️️
M. Alfarela
83'
78'
Замена
O. Camara
️️️️
Г. Эйн
75'
Желтая карточка
А. Онаиву
63'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Ф. Айе
38'
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
I. Drame
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
9
Ousmane Camara
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
3-3-4
30
Пласид
42
Тавареш
99
Оку
4
7
25
66
19
31
Конте
5
4
Бонерт
3-1-1-1-4
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
14
Менса
42
Овусу
10
Диуссе
7
Эйн
97
Айе
45
Онаиву
12
Пелленар
28
Перрен
25
94
94
25
31
Конте
27
Япи
27
Япи
31
Конте
7
19
Лубатьер
19
Лубатьер
7
19
9
9
19
7
Эйн
9
9
7
Эйн
97
Айе
9
Синайоко
9
Синайоко
97
Айе
Остались в запасе
Бастия
Осер
23
Julien Fabri
ВР
11
Секу Лега
ЦФ
40
Тео Де Персен
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
11
Секу Лега
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Бастия - Осер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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