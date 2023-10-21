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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Бастия
Родез - Бастия: обзор матча 21 октября 2023
Родез
21.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 11 тур
1 : 1
Завершен
Бастия
67'
C. Depres
4'
Ф. Конте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Бастия
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
90'
+2
Замена
А. Унтонджи
️️️️
Л. Буаде
83'
78'
Замена
L. Gueho
️️️️
I. Drame
77'
Замена
F. Tomi
️️️️
C. Vincent
74'
Желтая карточка
Д. Пласид
Желтая карточка
L. Rajot
73'
71'
Замена
J. Maggiotti
️️️️
K. Djoco
ГОЛ! 1:1!
C. Depres
67'
Замена
C. Depres
️️️️
Т. Арконт
63'
Замена
В. Таиби
️️️️
A. Valerio
63'
55'
Желтая карточка
T. Ducrocq
20'
Замена
M. Alfarela
️️️️
Ф. Конте
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Конте
Пас отдал
C. Vincent
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
31
Фасин Конте
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
26
Yannis Verdier
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
9
Felix Tomi
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
2-1-2-1-4
77
М'Паси
6
6
Нгуямса
23
Юнусса
5
18
Буаде
7
Арконт
97
Абдалла
12
18
6
Ро-Яо
4-3-3
30
Пласид
27
Япи
95
Кейта
4
42
Тавареш
66
7
25
5
9
31
Конте
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
18
8
Таиби
8
Таиби
18
7
Арконт
25
25
7
Арконт
18
Буаде
17
Унтонджи
17
Унтонджи
18
Буаде
5
94
94
5
7
9
9
7
9
5
5
9
31
Конте
19
19
31
Конте
Остались в запасе
Родез
Бастия
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
23
Julien Fabri
ВР
7
Florian Bianchini
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
7
Florian Bianchini
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Родез - Бастия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
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