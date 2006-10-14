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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Сатурн
Амкар-Пермь - Сатурн: обзор матча 14 октября 2006
Амкар-Пермь
14.10.2006, суббота, 00:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
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21.09.2026
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03.10.2026
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