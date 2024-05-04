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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Овьедо
Уэска - Овьедо: обзор матча 04 мая 2024
Уэска
04.05.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 38 тур
0 : 2
Завершен
Овьедо
50'
П. де ла Фуэнте
90+4'
Б. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Овьедо
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Б. Санчес
89'
Желтая карточка
Б. Санчес
86'
Замена
С. Касорла
️️️️
С. Коломбатто
75'
Замена
А. Бретонес
️️️️
К. Помарес
Замена
Д. Боливар
️️️️
I. Kortajarena
71'
64'
Замена
Борха
️️️️
Алемао
Желтая карточка
Х. Пулидо
63'
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
I. Martos
61'
Замена
Х. Муньос
️️️️
R. Tresaco
57'
Замена
Э. Соррилья
️️️️
С. Обенг
57'
50'
ГОЛ! 0:1!
П. де ла Фуэнте
Пас отдал
К. Помарес
Замена
J. Mier
️️️️
Х. Мартинес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
20
Rafael Tresaco
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
(К)
ЦЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
38
Masca
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
6
J. Mier
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
36
Yayo
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
17
Борха
ЦФ
3-2-1-4
25
Фернандес
5
Бласко
5
Пулидо
2
Ньето
10
23
24
Мартинес
20
3
20
Обенг
80
3-1-2-2-2
13
Роман
15
Луэнго
12
Кальво
15
Помарес
11
Коломбатто
18
де ла Фуэнте
20
Сеоане
17
Росада
16
Санчес
9
Алемао
38
20
Обенг
22
Соррилья
22
Соррилья
20
Обенг
24
Мартинес
6
6
24
Мартинес
20
11
Муньос
11
Муньос
20
10
9
Боливар
9
Боливар
10
3
3
3
3
11
Коломбатто
8
Касорла
8
Касорла
11
Коломбатто
15
Помарес
23
Бретонес
23
Бретонес
15
Помарес
9
Алемао
17
Борха
17
Борха
9
Алемао
Остались в запасе
Уэска
Овьедо
1
Хуан Перес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Quentin Braat
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
36
Yayo
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
36
Yayo
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Уэска - Овьедо
1
1
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
8
Офсайды
1
3
Количество передач
414
398
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Raul Martin Gonzalez Frances, Spain
Стадион:
Эль-Алькорас
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