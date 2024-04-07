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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Леганес
Уэска - Леганес: обзор матча 07 апреля 2024
Уэска
07.04.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 34 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Леганес
Желтая карточка
M. Loureiro
90'
+4
90'
+1
Замена
L. Perea
️️️️
И. Нею
Замена
J. Mier
️️️️
Х. Мартинес
89'
83'
Желтая карточка
Д. Гарсия
80'
Замена
Н. Джуара
️️️️
И. Ундабаррена
Замена
К. Хашимото
️️️️
I. Kortajarena
78'
Замена
Х. Муньос
️️️️
H. Vallejo
77'
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
I. Martos
69'
Замена
Д. Боливар
️️️️
Э. Соррилья
69'
66'
Желтая карточка
Х. Крус
64'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Ф. Портильо
63'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Д. Раба
Желтая карточка
O. Sielva
61'
Желтая карточка
Х. Ньето
59'
57'
Желтая карточка
Х. Саэнс
55'
Желтая карточка
И. Ундабаррена
Желтая карточка
I. Kortajarena
52'
45'
Желтая карточка
Ф. Портильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
10
Iker Kortajarena
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ПВ
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Леганес
13
Диего Конде
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хулиан Чикко
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
3-2-3-2
25
Фернандес
15
5
Пулидо
2
Ньето
10
23
22
Соррилья
24
Мартинес
14
Валентин
80
3
2-1-3-2-2
13
Конде
23
Саэнс
55
Гонсалес
91
Нею
14
Чикко
8
Ундабаррена
8
Сиссе
20
Портильо
19
Крус
9
Гарсия
19
Раба
10
42
Хашимото
42
Хашимото
10
22
Соррилья
9
Боливар
9
Боливар
22
Соррилья
80
11
Муньос
11
Муньос
80
3
3
3
3
24
Мартинес
6
6
24
Мартинес
91
Нею
6
6
91
Нею
20
Портильо
5
Брашанац
5
Брашанац
20
Портильо
8
Ундабаррена
7
Джуара
7
Джуара
8
Ундабаррена
19
Раба
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Раба
Остались в запасе
Уэска
Леганес
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
36
Альвин Абахас
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
42
Koke Mota
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
42
Koke Mota
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Уэска - Леганес
4
5
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
14
Офсайды
1
2
Количество передач
456
429
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Эль-Алькорас
Посещаемость:
6228
Новости команд
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