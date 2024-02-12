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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Альбасете
Вальядолид - Альбасете: обзор матча 12 февраля 2024
Вальядолид
12.02.2024, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 26 тур
0 : 0
Завершен
Альбасете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Альбасете
90'
+6
Желтая карточка
B. Barragán
89'
Замена
R. Marchán
️️️️
R. Rodriguez
89'
Замена
К. Исаак
️️️️
J. Alonso
Замена
С. Биук
️️️️
А. Ндиайе
87'
84'
Замена
M. Djetei
️️️️
Кайки
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
75'
Замена
С. Юрич
️️️️
С. де ла Хос
75'
Желтая карточка
Э. Бойомо
66'
Замена
А. Негредо
️️️️
В. Месегер
65'
Замена
Р. Моро
️️️️
И. Санчес
65'
64'
Желтая карточка
Кайки
62'
Замена
А. Килес
️️️️
J. García
61'
Замена
И. Марин
️️️️
Д. Эскриче
Желтая карточка
Д. Торрес
47'
Желтая карточка
И. Санчес
27'
9'
Желтая карточка
J. Alonso
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Мончу
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
15
Кайки
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ПЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
18
Рауль Моро
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Антонио Пачеко
ЦП
6
Rai Marchán
ЦП
12
Игинио Марин
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
4-3-2-1
1
Масип
18
Эскудеро
22
Бойомо
4
Торрес
2
Перес
6
Мончу
17
де ла Хос
23
Месегер
21
Ндиайе
10
Санчес
14
Силла
3-1-1-5
13
22
Родригес
17
15
Кайки
14
Олаэчеа
14
Фустер
4
5
30
Эскриче
7
14
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
17
де ла Хос
24
Юрич
24
Юрич
17
де ла Хос
21
Ндиайе
79
Биук
79
Биук
21
Ндиайе
10
Санчес
18
Моро
18
Моро
10
Санчес
23
Месегер
21
Негредо
21
Негредо
23
Месегер
14
6
6
14
30
Эскриче
12
Марин
12
Марин
30
Эскриче
7
9
Килес
9
Килес
7
15
Кайки
2
2
15
Кайки
17
2
Исаак
2
Исаак
17
Остались в запасе
Вальядолид
Альбасете
13
Андре Феррейра
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
10
Фидель
ЛВ
9
Pedro Benito
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
10
Фидель
ЛВ
9
Pedro Benito
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Вальядолид - Альбасете
3
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
18
Офсайды
1
5
Количество передач
573
223
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
61
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Хесус Орельяна Сид
Стадион:
Хосе Соррилья
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