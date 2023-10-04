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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Уэска
Овьедо - Уэска: обзор матча 04 октября 2023
Овьедо
04.10.2023, среда, 20:00
Испания. Сегунда, 9 тур
1 : 0
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Уэска
Замена
К. Помарес
️️️️
А. Бретонес
87'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Луисми
87'
Замена
Р. Ибарра
️️️️
О. Луэнго
79'
77'
Замена
К. Хашимото
️️️️
А. Бальбоа
71'
Желтая карточка
R. Pulido
Желтая карточка
Луисми
69'
69'
Замена
Х. Ньето
️️️️
E. Lombardo
69'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Мартинес
Замена
С. Касорла
️️️️
Х. Сеоане
66'
60'
Замена
Д. Боливар
️️️️
А. Канте
60'
Замена
O. Sielva
️️️️
J. Mier
42'
Желтая карточка
А. Канте
Желтая карточка
С. Коломбатто
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
19
Луисми
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
4
Rubén Pulido
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
29
Charbel Wehbe
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
18
Enol Rodríguez
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Роман
15
Луэнго
4
Костас
12
Кальво
11
Коломбатто
18
де ла Фуэнте
20
Сеоане
19
Луисми
23
Бретонес
17
Росада
17
Борха
2-3-1-4
25
Фернандес
15
5
Бласко
7
Рико
16
Бальбоа
7
24
Мартинес
28
Канте
6
3
4
23
Бретонес
15
Помарес
15
Помарес
23
Бретонес
20
Сеоане
8
Касорла
8
Касорла
20
Сеоане
19
Луисми
6
Суарес
6
Суарес
19
Луисми
15
Луэнго
10
Ибарра
10
Ибарра
15
Луэнго
7
2
Ньето
2
Ньето
7
16
Бальбоа
42
Хашимото
42
Хашимото
16
Бальбоа
6
23
23
6
24
Мартинес
80
80
24
Мартинес
28
Канте
9
Боливар
9
Боливар
28
Канте
Остались в запасе
Овьедо
Уэска
1
Quentin Braat
ВР
33
Aimar Collante
ЦЗ
29
Charbel Wehbe
ЦЗ
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
18
Enol Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Хуан Перес
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
33
Aimar Collante
ЦЗ
29
Charbel Wehbe
ЦЗ
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
18
Enol Rodríguez
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Овьедо - Уэска
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
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