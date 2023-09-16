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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Картахена
Вальядолид - Картахена: обзор матча 16 сентября 2023
Вальядолид
16.09.2023, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 0
Завершен
Картахена
90'
I. Bikoue
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Картахена
Замена
A. Quintana
️️️️
И. Санчес
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
I. Bikoue
Пас отдал
М. Андре
90'
Замена
I. Bikoue
️️️️
Р. Кенеди
83'
82'
Замена
Кико
️️️️
Х. Аламо
79'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Л. Муньос
Желтая карточка
С. Эскудеро
64'
62'
Замена
Д. Мусто
️️️️
И. Янссон
62'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
А. Ортуньо
Замена
В. Месегер
️️️️
С. Юрич
60'
Замена
М. Андре
️️️️
М. Силла
60'
Замена
Р. Моро
️️️️
Э. Бойомо
60'
Желтая карточка
М. Силла
22'
Желтая карточка
Мончу
10'
4'
Желтая карточка
Х. Фонтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
12
Джон
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
21
Исак Янссон
ЦП
8
Эктор Эвел
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Джон
22
Бойомо
13
Энрике
4
Торрес
18
Эскудеро
24
Юрич
2
Перес
6
Мончу
29
Кенеди
10
Санчес
14
Силла
3-2-1-4
13
Мартинес
4
Алкала
3
Фонтан
16
Сола
21
Янссон
8
Эвел
20
Искьердо
10
9
Ортуньо
8
Муньос
8
Аламо
24
Юрич
23
Месегер
23
Месегер
24
Юрич
22
Бойомо
18
Моро
18
Моро
22
Бойомо
14
Силла
10
Андре
10
Андре
14
Силла
10
Санчес
26
26
10
Санчес
29
Кенеди
19
19
29
Кенеди
8
Аламо
22
Кико
22
Кико
8
Аламо
8
Муньос
6
Аларкон
6
Аларкон
8
Муньос
9
Ортуньо
11
Эмбалу
11
Эмбалу
9
Ортуньо
21
Янссон
18
Мусто
18
Мусто
21
Янссон
Остались в запасе
Вальядолид
Картахена
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Raúl Lizoain
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Вальядолид - Картахена
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
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