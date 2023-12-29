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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Блэкпул
Порт Вейл - Блэкпул: обзор матча 29 декабря 2023
Порт Вейл
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Блэкпул
39'
Б. Гэррити
57'
J. Wilson
80'
Н. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Блэкпул
ГОЛ! 3:0!
Н. Смит
80'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Шоррок
78'
Замена
Б. Дипепа
️️️️
У. Икпеазу
72'
Замена
Р. Лофт
️️️️
J. Wilson
65'
62'
Замена
О. Дейл
️️️️
Д. Томпсон
ГОЛ! 2:0!
J. Wilson
Пас отдал
И. Числетт
57'
Желтая карточка
Э. Девайн
55'
46'
Замена
М. Виртю
️️️️
О. Норберн
45'
Замена
К. Джозеф
️️️️
Д. Бисли
ГОЛ! 1:0!
Б. Гэррити
Пас отдал
И. Числетт
39'
31'
Желтая карточка
К. Коннолли
18'
Желтая карточка
А. Морган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
5
Натан Смит
(К)
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
8
Бен Гэррити
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
23
Итан Числетт
АП
11
James Wilson
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Алби Морган
ЦП
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Джейк Бисли
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
38
Рис Уолтерс
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Рипли
15
Дебра
5
Смит
30
Ломакс
16
Лоу
8
Гэррити
7
Девайн
7
Шоррок
23
Числетт
9
Икпеазу
11
4-2-2-2
32
Гримшоу
3
Хасбэнд
4
Кейси
6
Коннолли
2
Томпсон
8
Морган
8
Норберн
7
Дембеле
22
Хэмилтон
29
Роудс
9
Бисли
7
Шоррок
8
Грант
8
Грант
7
Шоррок
9
Икпеазу
12
Дипепа
12
Дипепа
9
Икпеазу
11
21
Лофт
21
Лофт
11
8
Норберн
24
Виртю
24
Виртю
8
Норберн
2
Томпсон
19
Дейл
19
Дейл
2
Томпсон
9
Бисли
22
Джозеф
22
Джозеф
9
Бисли
Остались в запасе
Порт Вейл
Блэкпул
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
38
Рис Уолтерс
ЦП
Главный тренер
Энди Кросби
12
Ричард О'Доннелл
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
38
Рис Уолтерс
ЦП
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Порт Вейл - Блэкпул
1
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
10
17
Офсайды
2
2
Количество передач
303
445
Сейвы
3
5
Точность передач %
67
80
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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6
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18
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