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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Блэкпул
Бертон Альбион - Блэкпул: обзор матча 26 декабря 2023
Бертон Альбион
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Блэкпул
10'
Б. Камва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Блэкпул
79'
Замена
О. Дейл
️️️️
Э. Лайонс
79'
Замена
С. Кэри
️️️️
О. Норберн
Замена
М. Карайол
️️️️
Б. Камва
77'
Замена
Я. Мун
️️️️
Д. Кэпрайс
76'
Замена
М. Беннетт
️️️️
К. Баа
76'
Замена
Р. Харпер
️️️️
Д. Пауэлл
66'
63'
Замена
Д. Бисли
️️️️
К. Джозеф
57'
Желтая карточка
О. Норберн
46'
Замена
О. Кейси
️️️️
М. Пеннингтон
Желтая карточка
А. Ошиладжа
28'
Желтая карточка
Б. Камва
21'
ГОЛ! 1:0!
Б. Камва
Пас отдал
М. Крокомб
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
5
Sam Hughes
ЦЗ
2
John Brayford
(К)
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
15
Берили Лубала
ЦП
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
14
Квадво Баа
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Алби Морган
ЦП
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Джош Гордон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
9
Джейк Бисли
ЦФ
3-2-2-1-2
15
Крокомб
5
2
5
Суини
3
Седдон
20
Кэпрайс
15
Лубала
23
Ошиладжа
6
Пауэлл
10
Камва
14
Баа
4-2-2-2
32
Гримшоу
2
Лайонс
6
Коннолли
3
Хасбэнд
28
Пеннингтон
8
Морган
8
Норберн
7
Дембеле
22
Хэмилтон
29
Роудс
22
Джозеф
20
Кэпрайс
4
Мун
4
Мун
20
Кэпрайс
6
Пауэлл
45
Харпер
45
Харпер
6
Пауэлл
10
Камва
29
Карайол
29
Карайол
10
Камва
14
Баа
10
Беннетт
10
Беннетт
14
Баа
28
Пеннингтон
4
Кейси
4
Кейси
28
Пеннингтон
2
Лайонс
19
Дейл
19
Дейл
2
Лайонс
8
Норберн
14
Кэри
14
Кэри
8
Норберн
22
Джозеф
9
Бисли
9
Бисли
22
Джозеф
Остались в запасе
Бертон Альбион
Блэкпул
31
Джамал Блэкмэн
ВР
10
Джош Гордон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
10
Джош Гордон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Бертон Альбион - Блэкпул
2
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
13
Офсайды
2
3
Количество передач
257
474
Сейвы
1
1
Точность передач %
54
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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