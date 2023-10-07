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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Бристоль Роверс
Оксфорд - Бристоль Роверс: обзор матча 07 октября 2023
Оксфорд
07.10.2023, суббота, 14:30
Англия. Первая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
13'
Б. Бодин
81'
С. Лонг
89'
А. Коллинз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Бристоль Роверс
Вторая желтая
С. Миллс
90'
+7
Вторая желтая
O. Smyth
90'
+5
Желтая карточка
O. Smyth
90'
89'
ГОЛ! 2:1!
А. Коллинз
Замена
O. Smyth
️️️️
Р. Родригеш
88'
84'
Замена
С. Синклейр
️️️️
К. Мартин
ГОЛ! 2:0!
С. Лонг
Пас отдал
К. Браннаган
81'
78'
Желтая карточка
С. Финли
75'
Замена
L. Hoole
️️️️
Д. Хант
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
70'
63'
Вторая желтая
J. Brown
58'
Замена
Э. Эванс
️️️️
Л. МакКормик
58'
Замена
С. Финли
️️️️
Л. Богарде
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Б. Бодин
58'
57'
Желтая карточка
J. Brown
48'
Желтая карточка
К. Мартин
Желтая карточка
E. Moore
46'
Замена
С. Миллс
️️️️
Ф. Стивенс
46'
Желтая карточка
К. Браннаган
16'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бодин
Пас отдал
Р. Родригеш
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
6
Elliott Moore
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
9
Марк Харрис
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
20
Харви Вейл
АП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
8
Oisin Smyth
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
3-2-3-1-1
1
2
Стивенс
3
Браун
6
22
Ли
2
Лонг
9
Харрис
17
8
Браннаган
31
Бодин
20
Родригеш
2-3-1-4
13
Кокс
26
Тэйлор
32
Хант
26
Богарде
18
Вудс
23
МакКормик
20
Вейл
18
Мартин
20
4
10
Коллинз
20
Родригеш
8
8
20
Родригеш
2
Стивенс
17
Миллс
17
Миллс
2
Стивенс
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
31
Бодин
23
Мерфи
23
Мерфи
31
Бодин
32
Хант
2
2
32
Хант
26
Богарде
8
Финли
8
Финли
26
Богарде
18
Мартин
7
Синклейр
7
Синклейр
18
Мартин
23
МакКормик
14
Эванс
14
Эванс
23
МакКормик
Остались в запасе
Оксфорд
Бристоль Роверс
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
35
Matthew Hall
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Оксфорд - Бристоль Роверс
3
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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