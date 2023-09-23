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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Флитвуд
Бертон Альбион - Флитвуд: обзор матча 23 сентября 2023
Бертон Альбион
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Флитвуд
17'
Д. Пауэлл
19'
Ж. Китирна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Флитвуд
Замена
Д. Гордон
️️️️
К. Баа
82'
Желтая карточка
Д. Уокер
80'
76'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Р. Брум
70'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
P. Omochere
Замена
Д. Уокер
️️️️
М. Карайол
63'
Замена
К. Чауке
️️️️
М. Хелм
62'
59'
Замена
Д. Стокли
️️️️
К. Тшиманга
Желтая карточка
М. Крокомб
42'
Замена
Р. Суини
️️️️
Я. Мун
32'
19'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Китирна
Пас отдал
Д. Мэйор
Пенальти не реализован!
Д. Пауэлл
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пауэлл
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
5
Sam Hughes
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Флитвуд
44
Ben Heneghan
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
18
Жуниор Китирна
ЦП
14
Райан Брум
ПП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
3-2-5
15
Крокомб
23
Ошиладжа
5
4
Мун
15
Лубала
10
Хелм
14
Баа
22
Хамер
3
Седдон
6
Пауэлл
29
Карайол
2-4-5
2
Джонстон
44
14
Брум
10
Мэйор
18
Китирна
18
Лаваль
20
Тшиманга
9
7
Мэрриот
22
1
10
Хелм
4
Чауке
4
Чауке
10
Хелм
4
Мун
5
Суини
5
Суини
4
Мун
29
Карайол
11
Уокер
11
Уокер
29
Карайол
14
Баа
10
Гордон
10
Гордон
14
Баа
14
Брум
4
Симонс
4
Симонс
14
Брум
20
Тшиманга
9
Стокли
9
Стокли
20
Тшиманга
9
44
Паттерсон
44
Паттерсон
9
Остались в запасе
Бертон Альбион
Флитвуд
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Stephen McMullan
ВР
20
Скотт Робертсон
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
20
Скотт Робертсон
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Бертон Альбион - Флитвуд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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