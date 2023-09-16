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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Бристоль Роверс
Шрусбери Таун - Бристоль Роверс: обзор матча 16 сентября 2023
Шрусбери Таун
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Бристоль Роверс
73'
Д. Маркиз
90+1'
А. Коллинз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Бристоль Роверс
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Коллинз
Пас отдал
К. Тэйлор
87'
Желтая карточка
Д. Хант
83'
Замена
С. Финли
️️️️
Э. Эванс
Замена
Т. Собовале
️️️️
Р. Финниган
83'
Замена
Р. Боумен
️️️️
Д. Удо
76'
Замена
Б. Флеминг
️️️️
M. Benning
76'
73'
ГОЛ! 0:1!
Д. Маркиз
Пас отдал
А. Коллинз
Желтая карточка
Ш. Данкли
69'
68'
Замена
Л. МакКормик
️️️️
Л. Томас
68'
Замена
J. Brown
️️️️
Р. Вудс
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
M. Mata
67'
Замена
K. Phillips
️️️️
К. Винчестер
67'
Желтая карточка
К. Винчестер
50'
42'
Желтая карточка
Э. Эванс
29'
Желтая карточка
Д. Маркиз
7'
Замена
J. Grant
️️️️
Д. Фрэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
8
Райан Финниган
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Даниэль Удо
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Бристоль Роверс
1
James Belshaw
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
8
Сэм Финли
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
20
Харви Вейл
АП
20
Jevani Brown
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
3-3-4
20
Мароши
22
Данкли
22
Андерсон
20
Винчестер
8
Финниган
8
Перри
17
Беннетт
23
Удо
5
3
18
4-4-2
13
Кокс
6
Уилсон
26
Тэйлор
32
Фрэнд
32
Хант
14
Эванс
18
Вудс
26
Богарде
16
Томас
10
Коллинз
27
Маркиз
3
19
Флеминг
19
Флеминг
3
8
Финниган
22
Собовале
22
Собовале
8
Финниган
18
8
Бейлисс
8
Бейлисс
18
20
Винчестер
11
11
20
Винчестер
23
Удо
12
Боумен
12
Боумен
23
Удо
14
Эванс
8
Финли
8
Финли
14
Эванс
16
Томас
23
МакКормик
23
МакКормик
16
Томас
18
Вудс
20
20
18
Вудс
32
Фрэнд
4
4
32
Фрэнд
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Бристоль Роверс
1
Гарри Бургойн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Стив Коттерилл
1
James Belshaw
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
20
Харви Вейл
АП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
Остались в запасе
1
James Belshaw
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
20
Харви Вейл
АП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Шрусбери Таун - Бристоль Роверс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
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2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
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2021.01.09 19:59
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