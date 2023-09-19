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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Бертон Альбион
Порт Вейл - Бертон Альбион: обзор матча 19 сентября 2023
Порт Вейл
19.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Бертон Альбион
40'
Б. Гэррити
86'
О. Арбластер
11'
Б. Лубала
51'
С. Седдон
61'
К. Баа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Бертон Альбион
90'
+6
Замена
Р. Суини
️️️️
М. Хелм
90'
Желтая карточка
Д. Пауэлл
ГОЛ! 2:3!
О. Арбластер
86'
Замена
Д. Плант
️️️️
А. Яковитти
76'
76'
Замена
Р. Харпер
️️️️
К. Баа
75'
Желтая карточка
М. Хелм
73'
Замена
Д. Кэпрайс
️️️️
М. Карайол
Желтая карточка
К. Рипли
70'
Желтая карточка
M. Clark
64'
Замена
Л. Касс
️️️️
К. Балмер
63'
Замена
M. Clark
️️️️
Т. Санг
63'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
Э. Девайн
63'
61'
ГОЛ! 1:3!
К. Баа
Пас отдал
М. Хелм
51'
ГОЛ! 1:2!
С. Седдон
ГОЛ! 1:1!
Б. Гэррити
Пас отдал
К. Грант
40'
17'
Желтая карточка
S. Hughes
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Лубала
Пас отдал
Т. Хамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
5
Натан Смит
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
5
Sam Hughes
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
6
Джо Пауэлл
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
16
Джейсон Лоу
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
2-1-4-3
1
Рипли
4
Балмер
4
Яковитти
10
Санг
4
Арбластер
8
Грант
7
Девайн
14
Ожо
11
8
Гэррити
5
Смит
3-2-5
15
Крокомб
5
4
Мун
23
Ошиладжа
15
Лубала
10
Хелм
6
Пауэлл
14
Баа
22
Хамер
29
Карайол
3
Седдон
4
Балмер
24
Касс
24
Касс
4
Балмер
7
Девайн
19
Мэсси
19
Мэсси
7
Девайн
10
Санг
2
2
10
Санг
4
Яковитти
26
Плант
26
Плант
4
Яковитти
14
Баа
45
Харпер
45
Харпер
14
Баа
10
Хелм
5
Суини
5
Суини
10
Хелм
29
Карайол
20
Кэпрайс
20
Кэпрайс
29
Карайол
Остались в запасе
Порт Вейл
Бертон Альбион
13
Джейсон Леутвилер
ВР
16
Джейсон Лоу
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
10
Джош Гордон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
16
Джейсон Лоу
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
10
Джош Гордон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Порт Вейл - Бертон Альбион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
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