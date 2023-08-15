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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Порт Вейл
Блэкпул - Порт Вейл: обзор матча 15 августа 2023
Блэкпул
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Порт Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Порт Вейл
90'
+4
Замена
Л. Касс
️️️️
M. Clark
88'
Желтая карточка
D. Jones
Замена
Й. Уэйр
️️️️
К. Дугалл
77'
Замена
М. Виртю
️️️️
А. Морган
77'
72'
Замена
Д. Лоу
️️️️
И. Числетт
Замена
Д. Бисли
️️️️
С. Кэри
62'
61'
Замена
Т. Санг
️️️️
О. Арбластер
Желтая карточка
С. Кэри
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
8
Алби Морган
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
23
Итан Числетт
АП
3
Daniel Jones
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Блэкпул
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
8
Конор Грант
ЦП
16
Джейсон Лоу
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Гримшоу
4
Кейси
3
Хасбэнд
21
Экпитета
2
Лайонс
16
Дугалл
8
Морган
8
Норберн
22
Хэмилтон
14
Кэри
19
Ловери
1-3-1-5
1
Рипли
4
Яковитти
19
Мэсси
4
Арбластер
14
Ожо
23
Числетт
3
5
Смит
2
26
Плант
8
Гэррити
16
Дугалл
6
Уэйр
6
Уэйр
16
Дугалл
8
Морган
24
Виртю
24
Виртю
8
Морган
14
Кэри
9
Бисли
9
Бисли
14
Кэри
2
24
Касс
24
Касс
2
4
Арбластер
10
Санг
10
Санг
4
Арбластер
23
Числетт
16
Лоу
16
Лоу
23
Числетт
Остались в запасе
Блэкпул
Порт Вейл
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
13
Джейсон Леутвилер
ВР
8
Конор Грант
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
8
Конор Грант
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Блэкпул - Порт Вейл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
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