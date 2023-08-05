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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Бертон Альбион
Блэкпул - Бертон Альбион: обзор матча 05 августа 2023
Блэкпул
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Бертон Альбион
19'
Ш. Ловери
25'
Ш. Ловери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Бертон Альбион
Желтая карточка
К. Дугалл
89'
Замена
М. Виртю
️️️️
О. Норберн
88'
81'
Замена
Д. Кэпрайс
️️️️
С. Седдон
76'
Замена
А. Ошиладжа
️️️️
Р. Харпер
Замена
О. Дейл
️️️️
Д. Бисли
75'
Замена
К. Дугалл
️️️️
С. Кэри
75'
Желтая карточка
К. Коннолли
67'
Замена
О. Кейси
️️️️
М. Пеннингтон
55'
Желтая карточка
О. Норберн
32'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ловери
25'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ловери
Пас отдал
А. Морган
19'
Желтая карточка
Д. Бисли
14'
6'
Желтая карточка
J. Brayford
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Оливер Норберн
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Sam Hughes
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
John Brayford
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Блэкпул
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
24
Мэтти Виртю
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
4-2-2-2
32
Гримшоу
6
Коннолли
21
Экпитета
28
Пеннингтон
3
Хасбэнд
8
Норберн
8
Морган
22
Хэмилтон
14
Кэри
9
Бисли
19
Ловери
3-2-5
31
Блэкмэн
5
4
Мун
2
45
Харпер
10
Хелм
13
Стоктон
22
Хамер
6
Пауэлл
3
Седдон
10
Гордон
28
Пеннингтон
4
Кейси
4
Кейси
28
Пеннингтон
14
Кэри
16
Дугалл
16
Дугалл
14
Кэри
8
Норберн
24
Виртю
24
Виртю
8
Норберн
9
Бисли
19
Дейл
19
Дейл
9
Бисли
45
Харпер
23
Ошиладжа
23
Ошиладжа
45
Харпер
3
Седдон
20
Кэпрайс
20
Кэпрайс
3
Седдон
Остались в запасе
Блэкпул
Бертон Альбион
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
15
Макс Крокомб
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Остались в запасе
15
Макс Крокомб
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Блэкпул - Бертон Альбион
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
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