Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Санта-Колома - АЗ Алкмаар
Санта-Колома - АЗ Алкмаар: обзор матча 10 августа 2023
Санта-Колома
10.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
75'
Ю. Сугавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Колома - АЗ Алкмаар
86'
Желтая карточка
К. Гаудмейн
Замена
M. Nierga Marti
️️️️
I. Garrido
84'
76'
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
Й. Карлссон
75'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Сугавара
Пас отдал
Й. Карлссон
Желтая карточка
C. Novoa
72'
68'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Д. де Вит
68'
Замена
Э. Поку
️️️️
М. Лахдо
66'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
С. Мейнанс
Замена
G. Jiménez
️️️️
D. Toribio
65'
Желтая карточка
D. Crespo
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Колома
1
Хосеп Гомес
ВР
26
Andriy Markovych
ЦЗ
3
Gerard Gómez
ЦЗ
15
Sergio Rodriguez
ЦЗ
6
Miguel López
ЦЗ
80
Mario Mourelo
ЦП
6
Daniel Toribio
ЦП
30
Eloy
ЦФ
19
I. Garrido
ЦФ
24
Cristian Novoa
ЦФ
77
D. Crespo
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гомес
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
20
Дани де Вит
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Санта-Колома
13
Adrià Collet
ВР
2
Роберт Рамос
ЦЗ
23
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
17
Guillem Jiménez
ЦП
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
9
Marc Nierga Marti
ЦФ
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
4-2-4
1
Хосеп Гомес
26
15
6
3
80
6
30
77
24
19
2-4-1-3
13
Райан
4
Хацидиакос
28
Сугавара
21
Мейнанс
23
Базур
8
Класи
20
де Вит
15
Лахдо
3
Вольфе
21
Карлссон
14
Павлидис
6
17
17
6
19
9
9
19
21
Мейнанс
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
21
Мейнанс
20
де Вит
10
Михайлович
10
Михайлович
20
де Вит
15
Лахдо
17
Поку
17
Поку
15
Лахдо
21
Карлссон
7
ван Боммел
7
ван Боммел
21
Карлссон
Остались в запасе
Санта-Колома
АЗ Алкмаар
13
Adrià Collet
ВР
2
Роберт Рамос
ЦЗ
23
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гомес
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
13
Adrià Collet
ВР
2
Роберт Рамос
ЦЗ
23
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гомес
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Санта-Колома - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Новости команд
Все
Санта-Колома
АЗ Алкмаар
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Санта-Колома» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.67
2025.07.30 20:39
«Санта-Колома» – «Борац»: прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:53
Прогноз на точный счeт матча «Санта-Колома» – «Борац»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:27
Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры
2023.12.08 13:40
2
Черышев прокомментировал свой уход из «Санта-Коломы»
2023.11.23 22:07
1
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+