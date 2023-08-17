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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Санта-Колома
АЗ Алкмаар - Санта-Колома: обзор матча 17 августа 2023
АЗ Алкмаар
17.08.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Санта-Колома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Санта-Колома
1
Хосеп Гомес
ВР
26
Andriy Markovych
ЦЗ
3
Gerard Gómez
ЦЗ
15
Sergio Rodriguez
ЦЗ
6
Miguel López
ЦЗ
80
Mario Mourelo
ЦП
6
Daniel Toribio
ЦП
24
Cristian Novoa
ЦФ
30
Eloy
ЦФ
19
I. Garrido
ЦФ
77
D. Crespo
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гомес
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Санта-Колома
13
Adrià Collet
ВР
23
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
2
Роберт Рамос
ЦЗ
17
Guillem Jiménez
ЦП
9
Marc Nierga Marti
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
2-4-4
13
Райан
28
Сугавара
4
Хацидиакос
8
Класи
20
де Вит
23
Базур
21
Мейнанс
3
Вольфе
7
ван Боммел
14
Павлидис
21
Одгор
4-2-4
1
Хосеп Гомес
3
15
6
26
80
6
77
19
30
24
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Санта-Колома
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
13
Adrià Collet
ВР
23
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
2
Роберт Рамос
ЦЗ
17
Guillem Jiménez
ЦП
9
Marc Nierga Marti
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гомес
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
13
Adrià Collet
ВР
23
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
2
Роберт Рамос
ЦЗ
17
Guillem Jiménez
ЦП
9
Marc Nierga Marti
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Альберт Гомес
Статистика матча АЗ Алкмаар - Санта-Колома
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Информация о матче
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