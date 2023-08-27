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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - МТК
Дебрецен - МТК: обзор матча 27 августа 2023
Дебрецен
27.08.2023, воскресенье, 16:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
1 : 3
Завершен
МТК
7'
Д. Барань
10'
D. Bobál
13'
I. Bognár
63'
K. NÃ©meth
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - МТК
Желтая карточка
Б. Домингес
88'
85'
Замена
Z. Stieber
️️️️
I. Bognár
84'
Желтая карточка
T. KÃ¡dÃ¡r
Замена
M. Szécsi
️️️️
С. Лончар
74'
72'
Замена
P. Kovács
️️️️
N. Antonov
66'
Желтая карточка
D. Bobál
63'
ГОЛ! 1:3!
K. NÃ©meth
Замена
A. Mance
️️️️
Д. Барань
62'
13'
ГОЛ! 1:2!
I. Bognár
Пас отдал
K. NÃ©meth
10'
ГОЛ! 1:1!
D. Bobál
Пас отдал
K. NÃ©meth
ГОЛ! 1:0!
Д. Барань
Пас отдал
А. Кизиридис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
19
Брендон Домингес
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Dávid Bobál
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
10
István Bognár
ЦП
22
Viktor Hei
ЦП
3
Nemanja Antonov
ЦФ
6
Михалы Ката
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
27
Ádám Bódi
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
6
Georgios Neofytidis
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
33
József Varga
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
4-1-2-3
16
Медьери
2
14
Дрешкович
29
15
15
Лончар
19
Домингес
25
77
Барань
10
89
Кизиридис
2-4-4
1
Демжен
4
25
7
10
22
11
18
9
6
Ката
3
77
Барань
9
9
77
Барань
15
Лончар
77
77
15
Лончар
3
27
27
3
10
7
7
10
Остались в запасе
Дебрецен
МТК
1
Марко Милошевич
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
27
Ádám Bódi
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
6
Georgios Neofytidis
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
33
József Varga
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
25
Gergő Rácz
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
27
Ádám Bódi
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
6
Georgios Neofytidis
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
33
József Varga
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Дебрецен - МТК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
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