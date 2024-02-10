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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Нови Пазар
Железничар - Нови Пазар: обзор матча 10 февраля 2024
Железничар
10.02.2024, суббота, 15:00
Сербия. Суперлига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Нови Пазар
8'
A. Đorđević
45'
Л. Романич
33'
N. Karaklajić
90+4'
С. Сума (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - Нови Пазар
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Сума
90'
+2
Желтая карточка
С. Сума
Замена
М. Гайич
️️️️
A. Đorđević
85'
Желтая карточка
A. Đorđević
78'
69'
Замена
N. Srećković
️️️️
S. Dimić
69'
Замена
F. Knežević
️️️️
N. Karaklajić
Замена
С. Йованович
️️️️
D. Grgić
58'
46'
Замена
С. Сума
️️️️
J. Jo
ГОЛ! 2:1!
Л. Романич
Пас отдал
S. Hajdin
45'
42'
Желтая карточка
E. Bruncevic
40'
Желтая карточка
О. Файед
39'
Желтая карточка
Э. Аннан
Желтая карточка
V. Stankovic
38'
36'
Замена
С. Исламович
️️️️
А. Льяич
33'
ГОЛ! 1:1!
N. Karaklajić
Пас отдал
А. Льяич
31'
Желтая карточка
А. Льяич
Желтая карточка
B. Knežević
31'
27'
Желтая карточка
A. Cisse
16'
Замена
M. Obradovic
️️️️
М. Щепович
ГОЛ! 1:0!
A. Đorđević
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
1
Милан Миятович
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
18
Branislav Knežević
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
(К)
ВР
74
Омар Файед
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
55
Emir Azemović
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Железничар
25
Ognjen Lukić
ВР
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
20
Nikola Srećković
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
3-3-1-3
1
Миятович
33
33
44
18
14
25
9
Романич
6
17
26
3-3-1-3
1
74
Файед
27
Аннан
55
22
11
21
22
Льяич
13
44
Щепович
9
14
55
Гайич
55
Гайич
14
18
Игнатьев
18
Игнатьев
25
90
Йованович
90
Йованович
25
21
20
Сума
20
Сума
21
22
Льяич
22
Исламович
22
Исламович
22
Льяич
11
20
20
11
9
80
80
9
44
Щепович
91
91
44
Щепович
Остались в запасе
Железничар
Нови Пазар
25
Ognjen Lukić
ВР
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
25
Ognjen Lukić
ВР
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Остались в запасе
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Железничар - Нови Пазар
3
6
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
3
6
Нарушения
25
17
Офсайды
2
1
Количество передач
196
449
Сейвы
5
3
Точность передач %
56
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
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