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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Вождовац - Железничар
Вождовац - Железничар: обзор матча 15 декабря 2023
Вождовац
15.12.2023, пятница, 20:00
Сербия. Суперлига, 19 тур
5 : 1
Завершен
Железничар
9'
Б. Йочич
21'
M. Nešković
50'
B. Burmaz
55'
F. Antonijević
59'
B. Burmaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вождовац - Железничар
84'
Замена
S. Obradović
️️️️
A. Đorđević
74'
Замена
A. Kovacevic
️️️️
D. Grgić
66'
Замена
D. Susnjar
️️️️
Л. Романич
Замена
L. Kojić
️️️️
J. Flemmings
66'
ГОЛ! 5:0!
B. Burmaz
Пас отдал
F. Antonijević
59'
ГОЛ! 4:0!
F. Antonijević
55'
ГОЛ! 3:0!
B. Burmaz
Пас отдал
Б. Йочич
50'
46'
Замена
B. Knežević
️️️️
S. Purtić
Замена
F. Antonijević
️️️️
Б. Ващук
46'
ГОЛ! 2:0!
M. Nešković
Пас отдал
J. Flemmings
21'
ГОЛ! 1:0!
Б. Йочич
Пас отдал
J. Flemmings
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
33
Filip Damjanović
(К)
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
8
Богдан Йочич
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
7
Junior Flemmings
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
25
Dario Grgić
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
6
V. Stankovic
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
11
Nikola Skrobonja
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
19
Andrija Lazarević
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Железничар
25
Ognjen Lukić
ВР
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
21
Filip Markišić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
3-4-3
1
5
33
24
Джурджевич
8
Йочич
6
Матич
33
77
11
59
Ващук
7
4-3-1-2
89
55
Гайич
33
44
33
25
22
14
9
Романич
17
6
59
Ващук
27
27
59
Ващук
7
28
28
7
14
63
63
14
25
21
21
25
22
18
18
22
90
Йованович
90
Йованович
9
Романич
14
14
9
Романич
Остались в запасе
Вождовац
Железничар
22
Sergej Bjelica
ВР
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
11
Nikola Skrobonja
ЦП
19
Andrija Lazarević
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
25
Ognjen Lukić
ВР
1
Aleksandar Stanković
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
21
Filip Markišić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
11
Nikola Skrobonja
ЦП
19
Andrija Lazarević
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Остались в запасе
25
Ognjen Lukić
ВР
1
Aleksandar Stanković
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
21
Filip Markišić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Вождовац - Железничар
Всего ударов по воротам
6
1
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
5
8
Офсайды
2
0
Количество передач
167
207
Сейвы
0
2
Точность передач %
67
71
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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