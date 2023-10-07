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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Войводина
Нови Пазар - Войводина: обзор матча 07 октября 2023
Нови Пазар
07.10.2023, суббота, 17:00
Сербия. Суперлига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Войводина
56'
R. Floro
76'
N. Karaklajić
82'
А. Вуканович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - Войводина
84'
Замена
С. Вукич
️️️️
Ф. Малбашич
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Вуканович
Замена
М. Щепович
️️️️
M. Ergelaš
79'
Замена
С. Сума
️️️️
А. Льяич
79'
ГОЛ! 2:0!
N. Karaklajić
Пас отдал
Ф. Сирьяк
76'
74'
Замена
М. Бутракович
️️️️
А. Радулович
Замена
M. Momcilovic
️️️️
N. Milojević
64'
Желтая карточка
M. Ergelaš
61'
59'
Замена
I. Jeličić
️️️️
М. Лазаревич
59'
Замена
А. Вуканович
️️️️
М. Иванович
ГОЛ! 1:0!
R. Floro
56'
46'
Замена
N. Campbell
️️️️
Д. Црномаркович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Алексей Голиянин
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
29
Филип Малбашич
ПВ
9
Михайло Иванович
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Нови Пазар
74
Омар Файед
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
21
Jin-ho Jo
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Войводина
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
47
Михайло Бутракович
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
1-3-1-5
1
55
22
10
38
22
Льяич
13
77
Богдановски
8
Сирьяк
24
11
Голиянин
3-2-1-4
25
Царевич
33
5
Црномаркович
33
Букинац
25
22
29
Малбашич
10
Зукич
49
Радулович
50
Лазаревич
9
Иванович
38
14
14
38
22
Льяич
20
Сума
20
Сума
22
Льяич
10
44
Щепович
44
Щепович
10
49
Радулович
47
Бутракович
47
Бутракович
49
Радулович
29
Малбашич
9
Вукич
9
Вукич
29
Малбашич
50
Лазаревич
88
88
50
Лазаревич
5
Црномаркович
11
11
5
Црномаркович
9
Иванович
9
Вуканович
9
Вуканович
9
Иванович
Остались в запасе
Нови Пазар
Войводина
74
Омар Файед
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
21
Jin-ho Jo
ЦП
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
74
Омар Файед
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
21
Jin-ho Jo
ЦП
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Нови Пазар - Войводина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
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