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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Спартак Сб
Нови Пазар - Спартак Сб: обзор матча 21 декабря 2023
Нови Пазар
21.12.2023, четверг, 17:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Спартак Сб
86'
В. Убипарип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - Спартак Сб
86'
ГОЛ! 0:1!
В. Убипарип
84'
Замена
В. Убипарип
️️️️
A. Todoroski
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
С. Сума
80'
79'
Желтая карточка
S. Tanasijević
78'
Замена
Й. Лукич
️️️️
Л. Биелович
71'
Желтая карточка
M. Tošeski
Желтая карточка
A. Cisse
65'
Желтая карточка
M. Ergelaš
58'
Замена
Н. Богдановски
️️️️
J. Jo
46'
Замена
N. Milojević
️️️️
А. Льяич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
20
Сейдуба Сума
(К)
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Марко Щепович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
9
Огнен Мудрински
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
28
Semir Alić
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
77
Никола Богдановски
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
33
Ejike Opara
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Спартак Сб
24
Благое Джураш
ВР
12
Марин Дулич
ВР
14
Велько Йочич
ЦП
34
Aleksa Đurasović
ЦП
21
Илия Бабич
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
2-4-1-3
1
55
74
Файед
22
21
10
20
Сума
22
Льяич
9
13
44
Щепович
2-1-4-3
1
Вулич
15
Чаласан
33
Прийович
44
Видакович
14
Мийич
10
28
Биелович
22
33
Станоев
9
Мудрински
26
22
Льяич
38
38
22
Льяич
21
77
Богдановски
77
Богдановски
21
20
Сума
8
Сирьяк
8
Сирьяк
20
Сума
28
Биелович
4
Лукич
4
Лукич
28
Биелович
10
14
Убипарип
14
Убипарип
10
Остались в запасе
Нови Пазар
Спартак Сб
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
28
Semir Alić
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
33
Ejike Opara
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
24
Благое Джураш
ВР
12
Марин Дулич
ВР
14
Велько Йочич
ЦП
34
Aleksa Đurasović
ЦП
21
Илия Бабич
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Остались в запасе
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
28
Semir Alić
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
33
Ejike Opara
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Остались в запасе
24
Благое Джураш
ВР
12
Марин Дулич
ВР
14
Велько Йочич
ЦП
34
Aleksa Đurasović
ЦП
21
Илия Бабич
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Душан Джорджевич
Статистика матча Нови Пазар - Спартак Сб
2
2
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
22
Офсайды
2
0
Количество передач
442
326
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
66
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
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