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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Вождовац - Войводина
Вождовац - Войводина: обзор матча 21 декабря 2023
Вождовац
21.12.2023, четверг, 21:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Войводина
43'
J. Flemmings
76'
J. Flemmings
18'
А. Вуканович
90+2'
А. Матич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вождовац - Войводина
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Матич
Желтая карточка
Б. Ващук
82'
81'
Замена
М. Иванович
️️️️
А. Радулович
Замена
L. Kojić
️️️️
M. Nešković
78'
Замена
F. Antonijević
️️️️
Б. Йочич
78'
ГОЛ! 2:1!
J. Flemmings
Пас отдал
Б. Йочич
76'
63'
Замена
У. Николич
️️️️
Д. Зукич
59'
Красная карточка
Г. Гиорбелидзе
Желтая карточка
А. Матич
55'
51'
Желтая карточка
N. Campbell
Желтая карточка
Б. Йочич
51'
ГОЛ! 1:1!
J. Flemmings
Пас отдал
Б. Йочич
43'
32'
Замена
N. Campbell
️️️️
Ф. Малбашич
26'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Вуканович
Пас отдал
М. Лазаревич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вождовац
1
Andrija Katić
(К)
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
29
Филип Малбашич
(К)
ПВ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
11
Nikola Skrobonja
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
19
Andrija Lazarević
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Войводина
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
47
Михайло Бутракович
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
3-4-3
1
24
Джурджевич
33
5
33
6
Матич
77
8
Йочич
7
6
9
2-2-2-4
25
Царевич
33
5
Црномаркович
22
25
29
Малбашич
15
Гиорбелидзе
10
Зукич
49
Радулович
50
Лазаревич
9
Вуканович
8
Йочич
27
27
8
Йочич
77
28
28
77
10
Зукич
72
Николич
72
Николич
10
Зукич
29
Малбашич
11
11
29
Малбашич
49
Радулович
9
Иванович
9
Иванович
49
Радулович
Остались в запасе
Вождовац
Войводина
22
Sergej Bjelica
ВР
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
11
Nikola Skrobonja
ЦП
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
19
Andrija Lazarević
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
11
Nikola Skrobonja
ЦП
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
19
Andrija Lazarević
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Остались в запасе
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Вождовац - Войводина
3
1
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
17
12
Офсайды
6
0
Количество передач
326
452
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
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