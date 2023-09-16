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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Спартак Сб - Войводина
Спартак Сб - Войводина: обзор матча 16 сентября 2023
Спартак Сб
16.09.2023, суббота, 21:15
Сербия. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Войводина
15'
S. Tanasijević
55'
В. Убипарип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Сб - Войводина
80'
Замена
A. Kajević
️️️️
L. Rosic
Замена
Н. Чаласан
️️️️
Ю. Станоев
74'
Замена
M. Tošeski
️️️️
A. Todoroski
73'
Замена
О. Мудрински
️️️️
В. Убипарип
65'
58'
Замена
С. Вукич
️️️️
М. Иванович
58'
Замена
У. Николич
️️️️
R. Milosavljevic
ГОЛ! 2:0!
В. Убипарип
Пас отдал
А. Джурасович
55'
16'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
ГОЛ! 1:0!
S. Tanasijević
Пас отдал
В. Видакович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Сб
45
Filip Manojlović
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
28
Лука Биелович
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
33
Юг Станоев
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
29
Филип Малбашич
ПВ
9
Михайло Иванович
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
9
Огнен Мудрински
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
Войводина
33
Стефан Букинац
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
ЦП
72
Урош Николич
ЦП
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
2-1-3-4
45
5
33
Прийович
44
Видакович
28
Биелович
5
Джурасович
10
33
Станоев
21
Бабич
14
Убипарип
26
3-2-1-4
25
Царевич
13
Бьекович
5
Црномаркович
33
25
22
29
Малбашич
50
Лазаревич
10
Зукич
49
Радулович
9
Иванович
33
Станоев
15
Чаласан
15
Чаласан
33
Станоев
10
22
22
10
14
Убипарип
9
Мудрински
9
Мудрински
14
Убипарип
22
72
Николич
72
Николич
22
9
Иванович
9
Вукич
9
Вукич
9
Иванович
33
10
10
33
Остались в запасе
Спартак Сб
Войводина
1
Александр Вулич
ВР
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
33
Стефан Букинац
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
ЦП
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
95
Vladimir Miletić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
1
Александр Вулич
ВР
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
Остались в запасе
33
Стефан Букинац
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
ЦП
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
95
Vladimir Miletić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Спартак Сб - Войводина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
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