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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Вождовац
Железничар - Вождовац: обзор матча 19 августа 2023
Железничар
19.08.2023, суббота, 22:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Вождовац
21'
N. Vujanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - Вождовац
Замена
A. Kovacevic
️️️️
B. Knežević
84'
Замена
L. Petrović
️️️️
Л. Романич
84'
82'
Замена
Б. Ващук
️️️️
Б. Йочич
Замена
D. Grgić
️️️️
A. Đorđević
56'
51'
Желтая карточка
B. Burmaz
Желтая карточка
I. Lakićević
43'
34'
Желтая карточка
Б. Йочич
21'
ГОЛ! 0:1!
N. Vujanović
Желтая карточка
B. Knežević
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
14
Aleksandar Đorđević
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
10
Dušan Pantelić
ЦП
6
V. Stankovic
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
70
Nikša Vujanović
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
24
Luka Petrović
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
20
Despot Obrenović
ЦФ
17
Nikola Lainović
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
42
Mihajlo Dragićević
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
59
Богдан Ващук
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
2-3-1-4
89
33
33
14
18
10
9
Романич
6
17
48
5
3-5-2
1
24
Джурджевич
5
15
70
6
Матич
33
77
8
Йочич
11
6
9
Романич
24
24
9
Романич
14
25
25
14
18
21
21
18
14
14
8
Йочич
59
Ващук
59
Ващук
8
Йочич
Остались в запасе
Железничар
Вождовац
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
20
Despot Obrenović
ЦФ
17
Nikola Lainović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
22
Sergej Bjelica
ВР
42
Mihajlo Dragićević
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
20
Despot Obrenović
ЦФ
17
Nikola Lainović
ЦФ
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
42
Mihajlo Dragićević
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Железничар - Вождовац
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
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