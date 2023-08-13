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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Спартак Сб - Железничар
Спартак Сб - Железничар: обзор матча 13 августа 2023
Спартак Сб
13.08.2023, воскресенье, 22:00
Сербия. Суперлига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Железничар
24'
Л. Биелович
84'
В. Убипарип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Сб - Железничар
85'
Замена
️️️️
D. Pantelić
ГОЛ! 2:0!
В. Убипарип
84'
73'
Желтая карточка
B. Balaz
Замена
В. Убипарип
️️️️
A. Todoroski
73'
Замена
M. Tošeski
️️️️
В. Йочич
73'
66'
Замена
V. Trifunović
️️️️
Л. Романич
66'
Замена
B. Knežević
️️️️
D. Grgić
61'
Желтая карточка
V. Stankovic
46'
Замена
N. Lainović
️️️️
L. Petrović
39'
Пенальти не реализован!
Л. Романич
Пенальти не реализован!
Л. Биелович
31'
ГОЛ! 1:0!
Л. Биелович
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Сб
45
Filip Manojlović
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
14
Велько Йочич
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
10
Dušan Pantelić
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
5
Marko Jovanović
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
18
Морис Абрахам
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
ЦФ
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
17
Nikola Lainović
ЦФ
2-1-4-3
45
31
Богичевич
5
44
Видакович
14
Йочич
5
Джурасович
28
Биелович
10
14
29
Стайкович
26
1-4-1-4
89
33
14
24
25
10
9
Романич
26
14
6
5
14
Йочич
22
22
14
Йочич
10
14
Убипарип
14
Убипарип
10
25
18
18
25
9
Романич
48
48
9
Романич
24
17
17
24
Остались в запасе
Спартак Сб
Железничар
1
Александр Вулич
ВР
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
18
Морис Абрахам
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
1
Aleksandar Stanković
ВР
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
1
Александр Вулич
ВР
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
18
Морис Абрахам
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
ЦФ
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Спартак Сб - Железничар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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