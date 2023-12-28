«Пари НН» расторг контракт с Кротовым
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
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Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
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Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
«Пари НН» расторг контракт с Кротовым
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Весной может состояться ретроматч «Спартак» – «Алания»
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Директор «Акрона» прокомментировал скандальное увольнение Калешина