Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Торпедо» (2:0)
Трансферы Рыбчинского и Куликова из «Локомотива» в «Торпедо» сорвались
Куликов и Рыбчинский могут перейти из «Локомотива» в «Торпедо» бесплатно
«Торпедо» близко к подписанию двух игроков «Локомотива»
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Торпедо» (2:0)
Трансферы Рыбчинского и Куликова из «Локомотива» в «Торпедо» сорвались
Куликов и Рыбчинский могут перейти из «Локомотива» в «Торпедо» бесплатно
«Торпедо» близко к подписанию двух игроков «Локомотива»