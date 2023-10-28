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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Динамо Мх
Химки - Динамо Мх: обзор матча 28 октября 2023
Химки
28.10.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мх
86'
Р. Нетфуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Динамо Мх
Желтая карточка
И. Обухов
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
С. Сердеров
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Руденко
90'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
Б. Магомедов
90'
ГОЛ! 1:0!
Р. Нетфуллин
86'
83'
Желтая карточка
С. Кагермазов
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Корян
80'
78'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
С. Абдуллахи
73'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
М. Костюков
Замена
Л. Андраде
️️️️
О. Исаенко
60'
55'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
З. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
96
Амир Мохаммад
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Динамо Мх
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
3-2-2-3
96
Обухов
5
Степанов
32
Терехов
2
Варатынов
44
Исаенко
2
Голубович
52
Нетфуллин
80
Хосонов
19
Руденко
97
Магомедов
77
Корян
3-3-2-1-1
1
Волк
99
Алибеков
5
Ковачевич
4
Шумахов
34
Храмцов
17
Абдуллахи
13
Кагермазов
22
Юсупов
47
Глушков
77
Костюков
28
Сердеров
44
Исаенко
5
Андраде
5
Андраде
44
Исаенко
97
Магомедов
2
Скворцов
2
Скворцов
97
Магомедов
19
Руденко
8
Панченко
8
Панченко
19
Руденко
77
Корян
7
Садыгов
7
Садыгов
77
Корян
17
Абдуллахи
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Абдуллахи
77
Костюков
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
77
Костюков
22
Юсупов
9
Магомедов
9
Магомедов
22
Юсупов
Остались в запасе
Химки
Динамо Мх
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Химки - Динамо Мх
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Резервный судья:
Кирилл Гарафутдинов (Москва)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Александр Кабаков (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
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