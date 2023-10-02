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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Химки
Акрон - Химки: обзор матча 02 октября 2023
Акрон
02.10.2023, понедельник, 16:30
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Химки
8'
С. Терехов
19'
А. Руденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Химки
Желтая карточка
А. Эльдарушев
90'
+1
86'
Замена
И. Садыгов
️️️️
Л. Скворцов
84'
Замена
О. Исаенко
️️️️
А. Мохаммад
Пенальти не реализован!
А. Понсе
78'
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Килин
69'
Замена
Р. Апеков
️️️️
С. Макаров
69'
64'
Желтая карточка
А. Мохаммад
60'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Руденко
60'
Замена
К. Панченко
️️️️
Б. Магомедов
60'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
А. Кулишев
Замена
К. Данилин
️️️️
Е. Данилкин
46'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
В. Галкин
46'
Желтая карточка
В. Галкин
40'
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Руденко
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Терехов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Акрон
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
59
Руслан Барт
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Илья Берковский
АП
84
Алексей Ларин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Волков
23
Димоски
15
Данилкин
26
Анджелкович
4
Савичев
6
Макаров
7
Песегов
27
Чудин
90
Галкин
18
Килин
9
Понсе
3-2-2-3
96
Обухов
5
Степанов
20
Волков
2
Варатынов
2
Голубович
32
Терехов
52
Нетфуллин
80
Хосонов
32
Кулишев
97
Магомедов
19
Руденко
6
Макаров
11
Апеков
11
Апеков
6
Макаров
18
Килин
24
Погосов
24
Погосов
18
Килин
15
Данилкин
23
Данилин
23
Данилин
15
Данилкин
90
Галкин
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
90
Галкин
Мохаммад
44
Исаенко
44
Исаенко
Мохаммад
32
Кулишев
2
Скворцов
2
Скворцов
32
Кулишев
19
Руденко
96
Мохаммад
96
Мохаммад
19
Руденко
97
Магомедов
8
Панченко
8
Панченко
97
Магомедов
Скворцов
7
Садыгов
7
Садыгов
Скворцов
Остались в запасе
Акрон
Химки
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
59
Руслан Барт
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Илья Берковский
АП
84
Алексей Ларин
ЦФ
Остались в запасе
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
59
Руслан Барт
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Илья Берковский
АП
84
Алексей Ларин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Акрон - Химки
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Александр Приходько (Москва)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Кристалл
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