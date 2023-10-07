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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - Арда
Славия С - Арда: обзор матча 07 октября 2023
Славия С
07.10.2023, суббота, 17:45
Болгария. Первая лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Арда
45+1'
T. Tasev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия С - Арда
Замена
V. Jelenkovic
️️️️
Г. Иванов
90'
+2
90'
Замена
P. Krachunov
️️️️
I. Yurukov
Замена
E. Dost
️️️️
И. Минчев
88'
Замена
E. Stoev
️️️️
T. Tasev
84'
78'
Вторая желтая
S. Ivanov
Желтая карточка
K. Dobrev
70'
67'
Желтая карточка
M. Stoychev
63'
Замена
Р. Цонев
️️️️
Л. Котев
63'
Замена
T. Yordanov
️️️️
A. Toungara
52'
Желтая карточка
Л. Котев
49'
Желтая карточка
S. Ivanov
Желтая карточка
И. Минчев
47'
46'
Замена
I. Tilev
️️️️
I. Kokonov
Замена
K. Dobrev
️️️️
С. Кейта
46'
Замена
V. Nikolov
️️️️
R. Iliev Raychev
46'
ГОЛ! 1:0!
T. Tasev
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
27
Emil Martinov
ЦФ
88
Toni Tasev
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
99
Preslav Borukov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Славия С
1
Georgi Petkov
ВР
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
81
Atanas Zehirov
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
4-3-3
21
50
Томбак
3
4
37
73
Минчев
27
Кейта
33
Иванов
7
88
27
3-1-1-5
1
3
Сако
22
18
Гусейнов
80
Котев
7
99
17
20
12
91
33
Иванов
4
4
33
Иванов
73
Минчев
5
5
73
Минчев
88
77
77
88
7
10
10
7
27
Кейта
17
17
27
Кейта
12
6
6
12
80
Котев
7
Цонев
7
Цонев
80
Котев
17
33
33
17
7
99
99
7
Остались в запасе
Славия С
Арда
1
Georgi Petkov
ВР
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
119
Chung Nguyen Do
ЦП
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
24
Ivan Dichevski
ВР
81
Atanas Zehirov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
1
Georgi Petkov
ВР
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
119
Chung Nguyen Do
ЦП
Остались в запасе
24
Ivan Dichevski
ВР
81
Atanas Zehirov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Славия С - Арда
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
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