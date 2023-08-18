Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив Пл - Арда
Локомотив Пл - Арда: обзор матча 18 августа 2023
Локомотив Пл
18.08.2023, пятница, 21:15
Болгария. Первая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Арда
69'
P. Andreev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив Пл - Арда
89'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
Л. Котев
89'
Замена
I. Yurukov
️️️️
I. Kokonov
Замена
A. Bedor Conteh
️️️️
G.
84'
80'
Замена
I. Tilev
️️️️
A. Toungara
ГОЛ! 1:0!
P. Andreev
69'
Замена
P. Andreev
️️️️
D. Babacar
66'
58'
Желтая карточка
Л. Котев
56'
Желтая карточка
P. Borukov
Желтая карточка
Г. Минчев
53'
46'
Замена
M. Stoev
️️️️
M. Stoychev
Желтая карточка
Эвандро
32'
6'
Желтая карточка
P. Krachunov
Желтая карточка
J. Segura
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Kaloyan Kostov
ЦЗ
4
Jorge Segura
ЦЗ
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Giovanny
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
17
Ivan Kokonov
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
99
Preslav Borukov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
18
Petar Andreev
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Арда
92
Mesut Yusuf
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
2-3-5
23
Хоркаш
3
4
16
11
11
Эвандро
9
Минчев
1
Силва
14
11
14
Илиев
4-1-1-4
1
7
Цонев
6
22
3
Сако
80
Котев
7
99
91
20
17
11
18
18
11
11
17
17
11
80
Котев
18
Гусейнов
18
Гусейнов
80
Котев
22
36
36
22
7
33
33
7
17
12
12
17
Остались в запасе
Локомотив Пл
Арда
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
9
Alex Velea
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
92
Mesut Yusuf
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
9
Alex Velea
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Остались в запасе
92
Mesut Yusuf
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Локомотив Пл - Арда
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Новости команд
Все
Локомотив Пл
Арда
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
2025.11.21 15:15
1
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
2025.11.21 13:45
Попов предсказал победителя матча «Спартак» – ЦСКА: «Уверен»
2025.11.21 08:34
4
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
2025.11.21 15:15
1
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
2025.11.21 13:45
Попов предсказал победителя матча «Спартак» – ЦСКА: «Уверен»
2025.11.21 08:34
4
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+